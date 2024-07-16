Kuzey Afrika’ya Türkiye damgası

Kuzey Afrika bölgesi ile Türkiye'nin tarihsel ilişkileri her zaman iyi oldu. Türkiye'nin Afrika açılımı sonrasında yatırımlar da artarken kıta ülkeleriyle yakın temaslar da sürüyor. Afrika ile ticaret hacmi son 20 yılda yüzde 800 arttı ve 40 milyar doları aştı. Son yıllarda Tunus ve Cezayir gibi ülkeler de Türk yatırımcılarının ilgi odağı ülkeler arasında. Bölge ile ikili ticaret hacmi de hızlı bir şekilde artıyor.Tİcaret Bakanı Ömer Bolat da bölgeyi bu nedenle ziyaret etti. Türk iş insanlarının yurtdışındaki yatırımlarının Türkiye'nin ihracatını artırdığını, özel sektörün dünyaya açılmasının Türkiye adına yeni fırsatlar anlamına geldiğini söyledi. Kuzey Afrika ülkelerinden Cezayir ve Tunus'u ziyaretinin Türkiye adına verimli geçtiğini söyleyen Bolat, "İki gündür Kuzey Afrika'da Cezayir ve Tunus'u kapsayan bir çıkarma gerçekleştirdik. Resmi bakanlık heyeti yanında DEİK ve Türk-Cezayir iş konseyi ve Türk-Tunus iş konseyi üyeleriyle birlikte bu iki günlük ziyaret çok yoğun ve verimli geçti. 55. Uluslararası Cezayir Fuarı'na 51 Türk firması ile büyük bir çıkarma gerçekleştirdik" dedi. Cezayir ziyaretinde, Cezayir Ticaret ve İhracatın Teşviki Bakanı Tayib Zituni ile görüştüklerini belirten Bolat, "Meslektaşım Cezayir Ticaret Bakanı ile oldukça verimli görüşmeler yaptık. Tercihli Ticaret Anlaşması müzakerelerine başlama konusunda ve iki ülke arasındaki ticaret ve yatırımların önündeki engellerin kaldırılması konusunda mutabık kaldık" diye konuştu.Cezayir ile 2023 yılında 6.3 milyar dolar olan ikili ticaret hacmini 10 milyar dolara ulaştırmak hedefi var. Türk müteahhitlik firmaları Cezayir'de bugüne kadar 21.3 milyar dolar değerinde 636 proje üstlendi. Türk firmalarının Cezayir'de yaptıkları yatırımlar 6 milyar doları aştı ve ülkede 30 bin kişiye istihdam sağlıyorlar. Tunus'ta ise 700 milyon dolar kadar Türk yatırımı var. Şu anda yıllık 1.6 milyar dolar civarında olan karşılıklı ticaret hacminin en kısa zamanda 2 milyar dolara ardından da 3 milyar dolara çıkarılması amaçlanıyor. İhracattaki artış trendinin devamı için Cezayir'de iki ülkenin özel sektör temsilcileri 40'a yakın ön protokol imzaladı. Tunus ile yapılan görüşmelerde ise iki ülkenin birbirinin topraklarında yeni yatırımları hayata geçireceği bilgisi verildi.Türkiye, Tunus'ta büyük bir tekstil yatırımı gerçekleştirecekken Tunus tarafı da Türkiye'de gübre üretimi yapacak bir yatırımı kısa süre içerisinde hayata geçirecek. Tunus'ta gerçekleştirilen yuvarlak masa toplantılarında ise iki ülke için önemli olan Serbest Ticaret Anlaşması'nın geçtiğimiz aralık ayında güncellenmesinin ikili ticarete yaptığı katkı görüşüldü. Ayrıca Ticaret Bakanı Ömer Bolat Tunus'ta, Ticaret ve İhracat Geliştirme Bakanı Kalthoum Ben Rejeb ile yaptığı görüşmede ülkeler arası yatırım ve ticaret ilişkilerinin geliştirilmesi için yılda 1 kez bir araya gelme konusunda anlaştı.