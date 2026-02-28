Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 28.02.2026

Kuzey Demiryolu'nda ihale süreci başlıyor

Kuzey Demiryolu’nda ihale süreci başlıyor
YAVUZ Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek Kuzey Çevre Demir Yolu Projesi'ne ilişkin ihale süreci başlıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Kuzey Demiryolu Geçişi Projesi kapsamında yapım ve danışmanlık hizmetleri için ihale açacak. 122 kilometrelik yüksek hızlı hat projesinin danışmanlık ihalesinin martta, yapım ve sistem işlerinin ise nisanda başlatılması planlanıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, söz konusu proje için uluslararası finans kuruluşlarıyla toplam 6.75 milyar dolarlık finansman anlaşmasına varıldığını, bu ilginin, Türkiye'nin demir yolu vizyonuna duyulan güvenin göstergesi olduğunu söyledi.

* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz