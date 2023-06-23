Kuzey Marmara Otoyolu’ndan Kurban Bayramı’na özel ekolojik ürün günleri

Türkiye'nin geleceğe bağlanan yolu Kuzey Marmara Otoyolu, güvenli ve konforlu yolculukları tercih eden sürücüler için NOKTA Alışveriş ve Dinlenme Tesisleri ile hem lezzet hem de keyifli bir mola sunmaya devam ediyor. Kurban Bayramı için KMO İstanbul Park NOKTA Alışveriş ve Dinlenme Tesisleri'nde Datça Murat Çiftliği ve Kuzey Marmara Otoyolu iş birliğiyle düzenlenecek Ekolojik Ürün Günleri, 23 Haziran-2 Temmuz 2023 tarihleri arasında organik ürünlerle yolculuklara lezzet katacak.

KMO'dan alışveriş ve dinlenme konseptiyle molalara keyif katacak 19 NOKTA

KMO İstanbul Park NOKTA Alışveriş ve Dinlenme Tesisleri, Kuzey ve Güney olmak üzere karşılıklı iki noktada hizmet verirken, yeme-içmeden alışverişe, elektrikli şarj istasyonundan çocuklar için hazırlanan oyun alanlarına kadar pek çok farklı ihtiyaca tam hizmet sunuyor. 23 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek Ekolojik Ürün Günleri ile Datça Murat Çiftliği'nin yöresel lezzetler sunan organik ürünlerini Kuzey Marmara Otoyolu'nu tercih eden sürücülerle buluşturacak.

İstanbul, Kocaeli ve Sakarya illerini 415 kilometrelik akıllı ulaşım ağıyla birbirine bağlayan Kuzey Marmara Otoyolu, 9 tanesi karşılıklı 1 tanesi tek yönlü olmak üzere toplam 19 NOKTA'da alışveriş ve dinlenme ihtiyaçlarını keyifli molalara dönüştürecek.

Uluğtekin: "Otoyol hizmet tesislerimizde yepyeni bir konsept sunuyoruz"

Kuzey Marmara Otoyolu boyunca 19 farklı lokasyonda hizmet verecek NOKTA Alışveriş ve Dinlenme Tesisleri ile sürücülerin yolculuklarına konfor kattıklarını belirten KMO Genel Müdürü Aynur Uluğtekin, "KMO NOKTA Alışveriş ve Dinlenme Tesisleri, aslında bir otoyol hizmet tesisi konseptinin çok ötesinde kurguladığımız bir proje. Özellikle şehirler arası seyahat eden sürücülerimizin ve yolcularımızın, mola verdikleri noktalarda araçlarını yakıt alması ya da elektrikle şarj etmesi, lezzet durakları olması, alışverişlerini yapmaları ve tüm ihtiyaçlarına kaliteli hizmetle yanıt almasını istiyoruz. Starbucks Drive Thuru, Kahve Dünyası, Beylerbeyi Profiterol ve Bursa Kebap Evi gibi pek çok lezzet durağını da mola noktalarımıza eklemiş durumdayız. Ayrıca elektrikli şarj istasyonlarımızda Trugo, Kalyon EV Oncharge ve Beefull markaları ile toplam 64 şarj ünitemiz bulunuyor. Önümüzdeki dönemde KMO NOKTA Alışveriş ve Dinlenme Tesislerimiz ile pek çok markaya ev sahipliği yaparak, sürücülerimizin aileleriyle birlikte hem dinlenip hem de eğlenceli vakit geçirecekleri sosyal alanlarımızla seyahatlerde fark yaratmaya devam edeceğiz." dedi.