Kuzu Grup’un tek sahibi Özen Kuzu

SPK, Kuzugrup GYO'nın yönetim kontrolünü sağlayan A grubu imtiyazlı payların tamamının dolaylı olarak Özen Kuzu tarafından iktisap edilmesi sonucunu doğuracak pay devrine izin verilmesi talebini onayladı.

Konuya ilişkin aşağıdaki açıklama Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bülteninde yer aldı. Kuzugrup Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin (Şirket), A grubu imtiyazlı paylarının tamamına sahip olan Kuzu Toplu Konut İnşaat AŞ'nin (Kuzu Toplu Konut) sermayesinde %33,33 oranında pay sahibi olan Özen KUZU tarafından, Kuzu Toplu Konut'un diğer ortaklarının paylarının devralınması suretiyle Şirket'in yönetim kontrolünü sağlayan A grubu imtiyazlı payların tamamının dolaylı olarak Özen KUZU tarafından iktisap edilmesi sonucunu doğuracak pay devrine izin verilmesi talebinin III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 15. maddesinin ikinci fıkrası kapsamında olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

