Kuzu Grup’un tek sahibi Özen Kuzu oldu

Türkiye'nin önde gelen inşaat şirketlerinden biri olan ve Özen Kuzu'nun yönetim kurulu başkanlığını yaptığı Kuzu Grup üst yönetimde yer alan kardeşlerden Gökçen ve Güven Kuzu görevlerinden ayrılmıştı. Bu ayrılık Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen bir açıklamayla duyurulmuştu. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Kuzugrup GYO'nın yönetim kontrolünü sağlayan A grubu imtiyazlı payların tamamının dolaylı olarak Özen Kuzu tarafından iktisap edilmesi sonucunu doğuracak pay devrine izin verilmesi talebini onayladı. SPK bülteninde şu bilgiler yer aldı: "A grubu imtiyazlı paylarının tamamına sahip olan Kuzu Toplu Konut İnşaat AŞ'nin (Kuzu Toplu Konut) sermayesinde yüzde 33,33 oranında pay sahibi olan Özen KUZU tarafından iktisap edilmesi sonucunu doğuracak pay devrine izin verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir."

