Lafarge IŞİD’i finanse etmekten suçlu bulundu

PARİS Ceza Mahkemesi, dünyanın en büyük çimento şirketlerinden Lafarge'ın 'terör örgütünü finanse etmekten' suçlu olduğuna hükmetti. Lafarge, Suriye'de Mart 2011'de başlayan savaşa rağmen faaliyetini sürdürmüştü. IŞİD'in bölgeyi ele geçirmesine rağmen üretim faaliyetlerini sürdüren şirket, 2014'ün sonlarında çalışmalarını sonlandırdı fakat şirketin Çelebiye bölgesindeki faaliyetlerini devam ettirebilmek için örgüte ödeme yaptığı, malzeme ve akaryakıt temin ettiği ortaya çıkmıştı. ABD'li savcılara göre Lafarge'ın Suriye'deki kolu, ülkede çatışmalar şiddetlenirken çalışanlarının güvenliğini sağlamaları için IŞİD ve Nusra Cephesi'ne 5.92 milyon dolar ödedi. 2022'de Paris'teki temyiz mahkemesi, Lafarge hakkında Suriye'de IŞİD'e finansman sağlayarak 'insanlığa karşı suça ortak olduğu' iddiasıyla soruşturma açılmasını onaylamıştı. Aynı yıl şirket, ABD'de federal mahkemede anlaşma yoluna gitmiş ve IŞİD'e yardım suçunu kabul edip 777.78 milyon dolar ceza ödemeye razı olmuştu.

