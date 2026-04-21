Lagarde’dan kritik uyarı: İran Savaşı ECB politikalarında belirsizliği artırıyor

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, İran kaynaklı çatışmaların para politikası üzerindeki etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Lagarde, bu sürecin iki temel belirsizlik yarattığını ve karar alma sürecini zorlaştırdığını ifade etti.

ENERJİ ARZI VE ENFLASYON ETKİSİ BELİRSİZ

Berlin'de düzenlenen Alman Bankalar Birliği'nin yıllık resepsiyonunda konuşan Lagarde, enerji arzındaki olası kesintilerin süresi ile enerji fiyatlarının enflasyona ne ölçüde yansıyacağının net olmadığını vurguladı. Bu iki unsurun, ECB'nin politika tepkisini şekillendirmede kritik rol oynadığını dile getirdi.

Lagarde, "Şokun ne kadar süreceği ve ekonomiye nasıl yayılacağı konusundaki bu çift yönlü belirsizlik, kesin kararlar almadan önce daha fazla veri görmemiz gerektiğini ortaya koyuyor" dedi.

"DUR-KALK" SÜRECİ ÖNGÖRÜLERİ ZORLAŞTIRIYOR

Çatışmanın kesintili ilerleyişine dikkat çeken Lagarde, savaş, ateşkes, müzakereler ve yeniden tırmanan gerilimler gibi gelişmelerin ekonomik etkileri ölçmeyi güçleştirdiğini belirtti. Mevcut durumun, kriz öncesi koşullara hızlı bir dönüş ihtimalini zayıflattığını da sözlerine ekledi.

Buna karşın Lagarde, enerji fiyatlarının şu ana kadar ECB'nin en olumsuz senaryosunu tetikleyecek seviyelere ulaşmadığını ifade etti.

FAİZLERDE BEKLE-GÖR YAKLAŞIMI

ECB yetkililerinin artan jeopolitik riskler ve enerji maliyetlerini yakından izlediğini belirten Lagarde, bu ayki toplantıda faiz oranlarında değişiklik yapılmamasının beklendiğini söyledi.

Piyasalarda ise yılın ilerleyen dönemlerinde olası faiz artışlarına yönelik fiyatlamalar dikkat çekiyor. Euro Bölgesi'nde enflasyonun yüzde 3 seviyesine yaklaşması beklenirken, nisan ayına ilişkin iş dünyası verilerinin ekonomik aktivitede zayıflamaya işaret edebileceği öngörülüyor. Bu durum, stagflasyon risklerini yeniden gündeme taşıyor.

"GEREKİRSE HAREKETE GEÇERİZ"

Lagarde, ekonomik görünümün halen yüksek belirsizlik içerdiğini ancak ECB'nin gerekli koşullar oluştuğunda hızlı ve uygun adımlar atmaya hazır olduğunu vurguladı. "Taahhüdümüz de yol haritamız da net" ifadelerini kullandı.