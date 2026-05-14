Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Laminant parke ithalatında dampinge karşı önlem sürecek
Giriş Tarihi: 14.05.2026 08:40

Laminant parke ithalatında dampinge karşı önlem sürecek

Çin menşeli laminant parke ithalatı için uygulanan dampinge karşı önlemin devamına karar verildi.

AA
Laminant parke ithalatında dampinge karşı önlem sürecek
  • ABONE OL

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre söz konusu ürünün ithalatına yönelik başlatılan ve İthalat Genel Müdürlüğünce yürütülen nihai gözden geçirme soruşturması tamamlanarak alınan karar yürürlüğe konuldu.

Soruşturma sonucu Çin menşeli ürüne yönelik önlemin yürürlükten kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu belirlendi.

Bu nedenle Çin menşeli laminant parke ithalatında dampinge karşı önlem, firmalara göre metrekare başına 1,60 dolar ile 2,40 dolar olarak uygulanacak.

Söz konusu önlem 5 yıl sonra yürürlükten kalkacak.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#ÇİN #RESMİ GAZETE

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Laminant parke ithalatında dampinge karşı önlem sürecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA