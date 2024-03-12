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Giriş Tarihi: 13.3.2024

Limak Kuveyt’te de güçlü kadınlar için sahada

Limak Kuveyt’te de güçlü kadınlar için sahada
Kuveyt iş dünyasında kadınların ekonomik olarak güçlendirilmesi amacıyla, Haziran 2022'de Kuveyt'in önde gelen 8 şirketinin girişimleriyle kurulan ve kurucuları arasında Limak İnşaat Kuveyt'in de yer aldığı Kuveyt Kadınları Ekonomik Güçlendirme Platformu (Kuwait Women's Economic Empowerment Platform- KWEEP) faaliyet alanını genişletiyor. Kuveyt'te özel sektörün öncülük ettiği ve desteklediği KWEEP; imzacı şirketleriyle kadınların kariyer gelişimine ve iş dünyasındaki varlığına katkı sağlamayı hedeflerken çalışma ortamında iş birliğine dayalı ve cinsiyet odaklı girişimleri kolaylaştırmayı amaçlıyor. Toplantıda konuşan Limak Şirketler Grubu ve Limak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, "Bu platform, şirketlerin kendilerinden daha büyük bir amaç için birleştiklerinde neleri başarabileceklerini gösteren çok güzel bir örnek" değerlendirmesini yaptı.
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Limak Kuveyt’te de güçlü kadınlar için sahada
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