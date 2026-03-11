Limanlarda tarihin en iyi şubat ayı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, limanlarda geçen ay 43 milyon 881 bin 863 ton yük elleçlendiğini ve şubat ayları içinde tüm zamanların rekorunun kırıldığını bildirdi. Uraloğlu, Denizcilik Genel Müdürlüğünce hazırlanan şubat ayı istatistiklerine ilişkin açıklama yaptı. Türkiye'nin deniz ticaretinden daha fazla pay alması için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Uraloğlu, "Ocak-şubat döneminde limanlarımızda elleçlenen yük miktarı toplam 88 milyon 343 bin 147 tona ulaştı" dedi. Uraloğlu, konteyner miktarında 1 milyon 157 bin 303 TEU ile 2024'ten sonra en yüksek şubat ayı rakamına ulaşıldığını belirterek, bunun geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13.9 artış olarak kayıtlara geçtiğine dikkati çekti.

İSTANBUL HAVALİMANI AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE

Bakan Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın 23 Şubat-1 Mart döneminde günlük ortalama bin 303 uçuşla bir kez daha Avrupa'daki en yoğun havalimanı olduğunu bildirdi. Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL) 5 Mart tarihli Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu'na ilişkin değerlendirmede bulundu. Raporun 23 Şubat-1 Mart dönemini kapsadığı bilgisini veren Uraloğlu, Türkiye'nin günlük ortalama 2 bin 442 uçuşla Avrupa'da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında 6. sırada yer aldığını ifade etti. Bakan Uraloğlu, "Küresel ölçekli 25 havalimanı içinde 26 Ocak-1 Şubat tarihlerinde günlük ortalama 672 uçak kalkışının gerçekleştiği İstanbul Havalimanı dünya genelinde de 12. sırada yer aldı" dedi.