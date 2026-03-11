Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Lisanslı depoculukta düzenlemeye gidildi
Giriş Tarihi: 11.03.2026 08:37

Lisanslı depoculukta düzenlemeye gidildi

Ticaret Bakanlığı, Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliği’nde yaptığı değişiklikle lisanslı depoculukta teminat şartlarında düzenlemeye gitti.

AA
Lisanslı depoculukta düzenlemeye gidildi
  • ABONE OL

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre lisanslı depoculukta toplam hissesinin yüzde 51'i veya daha fazlası kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri veya iktisadi devlet teşekküllerine ait lisanslı depo işletmelerinde artırılmış miktarda teminat verme yükümlülüğü aranmayacak.

Bugün itibarıyla işletmenin tesis ve binaları ile bunların üzerinde bulunduğu taşınmazın kiracısı olan veya bunların mülk sahibi olup fona gayrimenkul rehni hariç ipotekli bulunan lisanslı depo işletmelerinin, 1 Haziran'a kadar fona artırılmış miktarda teminat vermesi gerekiyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Lisanslı depoculukta düzenlemeye gidildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz