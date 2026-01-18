Lityum fiyatları sert yükseldi

Lityumun spot fiyatları 2026 yılının başından itibaren önemli hareketlilikler gösterdi. Çin iç piyasasında lityum karbonat fiyatları yıl başından bu yana %34 arttı. Bu hızlı yükseliş, lityum karbonatın fiyatının bir hafta içinde yaklaşık 18.000 dolardan 23.000 dolara çıkmasına neden oldu.

Kanada merkezli Scotiabank fiyatlardaki hızlı hareketin elektrikli araç talebinden değil, Çin'deki politika değişikliğinden kaynaklanıyor. Çin'de ihracat talebinde görülen artış fiyatları yükseltti. Bunun nedeni ise Pekin'in katma değer vergisi ihracat indirimlerini geri çekme kararı oldu.

Banka yükselişlerin çok hızlı olduğunu ifade ederek geri çekilme riskine dikkat çekti.

