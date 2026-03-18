Lojistik Anahat için başvurular başladı

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında Hepsiburada yürütücülüğünde düzenleyeceği "Yapay Zeka Destekli Lojistik Anahat Optimizasyonu Yarışması" başvuruya açıldı. Türkiye genelindeki teknoloji alanındaki genç yetenekleri bir araya getirecek yarışma, bu yıl lojistik sektörünün en kritik alanlarından biri olan anahat taşımacılığında makine öğrenmesi destekli optimizasyon çözümlerine odaklanacak. Yarışma başvuruları 22 Mart 2026 tarihine kadar kabul edilecek. Yarışmada finale kalan takımlar, çözümlerini fiziksel sunum aşamasında jüriye aktaracak. Kazanan ekipler ise 30 Eylül - 4 Ekim tarihleri arasında Şanlıurfa'da düzenlenecek TEKNOFEST 2026 sahnesinde ödüllerini alarak projelerini geniş kitlelerle paylaşma fırsatı yakalayacak.