Lojistik sektörünün devleri ‘Uluslararası logitrans Transport Lojistik Fuarı’ ile İstanbul’da

Avrasya bölgesinin en büyük taşımacılık ve lojistik fuarı olan 'Uluslararası logitrans Transport Lojistik Fuarı' İstanbul Fuar Merkezi'nde lojistik sektörünün dev firmalarını ağırlamaya başladı. EKO MMI Fuarcılık Ltd. Şti tarafından bu yıl 14. kez düzenlenen fuarın açılışını; EKO MMI Fuarcılık İdari Direktörü İlker Altun, Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürü Emre Orhan Öztelli, Ticaret Bakanlığı Lojistik Dairesi Başkanı Yusuf Karakaş, TİM Başkanı İsmail Gülle, Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Başkanı Çetin Nuhoğlu ile Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) Başkanı Ayşem Ulusoy yaptı. Dünyanın önde gelen lojistik firmalarına iş ortakları ile fikir alışverişinde bulunma, yatırım fırsatlarını değerlendirme ve network imkanı sunan fuar, Avrupa ile Yakın Doğu arasında mükemmel bir köprü oluşturuyor. Lojistik, telematik ve taşımacılığın tüm değer zincirindeki geniş ürün ve hizmet yelpazesini sektörün beğenisine sunan logitrans'a bu yıl 18 ülkeden 122 firma katılıyor.

Avrasya bölgesindeki iş bağlantıları için gerçek anlamda uluslararası bir platform özelliği taşıyan fuarı bu yıl 10 bini aşkın kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. Ağırlıklı olarak Türkiye ve çevre ülkelerden firmaların yer aldığı fuara özellikle Almanya, Fransa, İtalya ve Avusturya'dan firmalar, ülke pavilyonlarının bir parçası olarak veya kendi bireysel standlarıyla katılıyor. Bu yıl Finlandiya, Estonya, Mısır ve Çin'den şirketlerin de katılımcılar arasında yer aldığı organizasyon, Avrupa ve Asya arasındaki kıtalararası tedarik zincirlerinde iş ilişkileri kurabilmek için en uygun ve en büyük platform olarak gösteriliyor.

"SEKTÖRÜN BAŞARILI ÇALIŞMALARINI TÜM DÜNYA HAYRANLIKLA İZLEDİ"

12 Kasım'a kadar devam edecek fuarın ana konuları arasında Türk perakende ve üretim şirketlerinin tedarik ve atık yönetimindeki lojistik çözümleri de yer alıyor. logitrans, raylarda sürdürülebilir alternatif ulaşım seçenekleri arayan tüm şirketlere İpek Yolu konusunda iş bağlantıları sağlıyor. EKO MMI Fuarcılık İdari Direktörü İlker Altun açılışta yaptığı konuşmada, pandemi döneminde lojistik sektörünün sergilediği başarılı çalışmaları, tüm dünyanın hayranlıkla izlediğini vurguladı. Altun, "Fuarımızın; 'Hayatın devamı için lojistik' olan mottosunu bu yıl pandemi nedeniyle 'Önce sağlık, sonra lojistik' olarak değiştirdik. Pandemi döneminde çok şey değişti. Dijitalleşme, e-ticaret ve e-mobilitenin yanı sıra çevre hassasiyeti ve iklim değişimi en üst düzeyde gündeme gelir oldu. Gelişmeler, iş yapma biçimini de değiştiriyor. İş yapma biçimi değiştikçe lojistik sektörü de değişiyor. Artık rekabetteki üstünlüğü üretim alanlarına sahip olmak ve üretim gücü kadar lojistik olanaklar ve erişilebilirlik belirliyor. Lojistik, şirketler ve ülkeler için ulusal güvenlik, moda deyişle "beka" demek" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin lojistik açısından pek çok avantajlara sahip olduğunu dile getiren Altun, son yıllarda yapılan alt yapı yatırımları ile kendi dış ticareti dışında, dünya ticaretinden lojistik alanında da pay almak adına önemli adımlar atıldığına dikkat çekti.