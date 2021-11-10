Lojistik sektörünün devleri ‘Uluslararası logitrans Transport Lojistik Fuarı’ ile İstanbul’da

Avrasya bölgesinin en büyük taşımacılık ve lojistik fuarı olan 'Uluslararası logitrans Transport Lojistik Fuarı' İstanbul Fuar Merkezi'nde lojistik sektörünün dev firmalarını ağırlamaya başladı. EKO MMI Fuarcılık Ltd. Şti tarafından bu yıl 14. kez düzenlenen fuarın açılışını; EKO MMI Fuarcılık İdari Direktörü İlker Altun, Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürü Emre Orhan Öztelli, Ticaret Bakanlığı Lojistik Dairesi Başkanı Yusuf Karakaş, TİM Başkanı İsmail Gülle, Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Başkanı Çetin Nuhoğlu ile Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) Başkanı Ayşem Ulusoy yaptı. Dünyanın önde gelen lojistik firmalarına iş ortakları ile fikir alışverişinde bulunma, yatırım fırsatlarını değerlendirme ve network imkanı sunan fuar, Avrupa ile Yakın Doğu arasında mükemmel bir köprü oluşturuyor. Lojistik, telematik ve taşımacılığın tüm değer zincirindeki geniş ürün ve hizmet yelpazesini sektörün beğenisine sunan logitrans'a bu yıl 18 ülkeden 122 firma katılıyor.
Avrasya bölgesindeki iş bağlantıları için gerçek anlamda uluslararası bir platform özelliği taşıyan fuarı bu yıl 10 bini aşkın kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. Ağırlıklı olarak Türkiye ve çevre ülkelerden firmaların yer aldığı fuara özellikle Almanya, Fransa, İtalya ve Avusturya'dan firmalar, ülke pavilyonlarının bir parçası olarak veya kendi bireysel standlarıyla katılıyor. Bu yıl Finlandiya, Estonya, Mısır ve Çin'den şirketlerin de katılımcılar arasında yer aldığı organizasyon, Avrupa ve Asya arasındaki kıtalararası tedarik zincirlerinde iş ilişkileri kurabilmek için en uygun ve en büyük platform olarak gösteriliyor.
"SEKTÖRÜN BAŞARILI ÇALIŞMALARINI TÜM DÜNYA HAYRANLIKLA İZLEDİ"
12 Kasım'a kadar devam edecek fuarın ana konuları arasında Türk perakende ve üretim şirketlerinin tedarik ve atık yönetimindeki lojistik çözümleri de yer alıyor. logitrans, raylarda sürdürülebilir alternatif ulaşım seçenekleri arayan tüm şirketlere İpek Yolu konusunda iş bağlantıları sağlıyor. EKO MMI Fuarcılık İdari Direktörü İlker Altun açılışta yaptığı konuşmada, pandemi döneminde lojistik sektörünün sergilediği başarılı çalışmaları, tüm dünyanın hayranlıkla izlediğini vurguladı. Altun, "Fuarımızın; 'Hayatın devamı için lojistik' olan mottosunu bu yıl pandemi nedeniyle 'Önce sağlık, sonra lojistik' olarak değiştirdik. Pandemi döneminde çok şey değişti. Dijitalleşme, e-ticaret ve e-mobilitenin yanı sıra çevre hassasiyeti ve iklim değişimi en üst düzeyde gündeme gelir oldu. Gelişmeler, iş yapma biçimini de değiştiriyor. İş yapma biçimi değiştikçe lojistik sektörü de değişiyor. Artık rekabetteki üstünlüğü üretim alanlarına sahip olmak ve üretim gücü kadar lojistik olanaklar ve erişilebilirlik belirliyor. Lojistik, şirketler ve ülkeler için ulusal güvenlik, moda deyişle "beka" demek" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin lojistik açısından pek çok avantajlara sahip olduğunu dile getiren Altun, son yıllarda yapılan alt yapı yatırımları ile kendi dış ticareti dışında, dünya ticaretinden lojistik alanında da pay almak adına önemli adımlar atıldığına dikkat çekti.
LOJİSTİĞE İLİŞKİN TÜM YENİLİKLERİN VİTRİNİ
Güvenilir tedarik zinciri, dijital dönüşüm, mobilite, e-ticaret, çevre ve Yeşil Mutabakat gibi konular logitrans'ta masaya yatırılıyor. Lojistiğe ilişkin tüm yeniliklerin vitrini olmayı hedefleyen fuarda katılımcıların yanı sıra perakende, kimya, otomotiv, tekstil, farmasötik gibi endüstrilerin karar vericilerinden oluşan ziyaretçi kitlesi ağırlanıyor. Fuar kapsamında ilk gün düzenlenen "Lojistik sektöründe dijitalleşme" konulu panele değinen Ünsaç, "Lojistik şirketlerinin pandemi ortamındaki dönüşümüne ilişkin süreç ilgi çekici. "Lojistik sektöründe dijitalleşme" panelinde bu sürece odaklandık. İçinde bulunduğumuz ortam, tüm endüstrileri temel faaliyetlerinin dijital dönüşümünü hızlandırmaya veya en geç şimdi başlatmaya teşvik ediyor. Bu nedenle lojistik firmalarının pandemi sürecinde dijitalleşme konusunda yaşadıkları deneyimi de fuarımız kapsamında katılımcı ve ziyaretçilerimizle paylaşma imkânı bulduk" dedi.
İkinci gününde "Yeşil Mutabakat ve Karbonsuzlaşma Sürecinin Sektöre Etkisi ile Intermodal Taşımacılıktaki Son Gelişmeler", "Hava Kargo Sektöründe Kadın" ile "Almanya'da Üretilen Lojistik Çözümler" panellerine ev sahipliği yapan fuarın 12 Kasım programında ise "Pandemi Sonrası Değişen ve Dönüşen Tedarik Zincirlerinde Türkiye'nin Önündeki Riskler ve Fırsatlar", "Lojistik Hizmet İhracatı'nın Artırılması Kapsamında Yurtdışı Yatırımlar ve Türk Lojistik Endüstrisinin Desteklenmesi" ile "Demiryolu Taşımacılığı" oturumlarında görüş alışverişinde bulunulacak.Açılışta TİM Başkanı İsmail Gülle konuşmasında, Türkiye'de pandemi döneminde ürün tedariği konusunda hiçbir aksamanın yaşanmadığını, Türkiye'nin bu zorlu dönemde de mal ve hizmet ihracatını sürdürebildiğini kaydetti. 2021'nin Türkiye'nin ihracatı için çok önemli bir yıl olduğunu belirten Gülle, "Aylık bazda 20 milyar doları bu sene geçtik. Sene sonu hedefimizi şimdiden yakaladık. Sene sonunda hedeflerimizin çok daha üzerinde bir rakama ulaşmayı bekliyoruz. Lojistik ülkemiz için büyük önem taşıyor. El ele vererek sektörümüzü daha da ileri taşımalıyız" diye konuştu