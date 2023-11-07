Londra’da Türk turizmi fırtınası

Dünyanın en büyük uluslararası seyahat fuarlarından biri olan World Travel Market Uluslararası Turizm Fuarı Londra'da başladı. 8 Kasım'a kadar açık olan fuara, Türkiye, Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) koordinasyonunda bin metrekarelik alanda kamu/ özel sektör iş birliği ve Londra temsilciliği aracılığıyla katılıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin tanıtımının yapıldığı stantları ziyaret etti. İngiltere'den Türkiye'ye bu yıl 3.8 milyon turist beklediklerini söyleyen Ersoy, "İnşallah yıl sonunda hedefi yakalamış olacağız" dedi. Gelecek yıla ilişkin de İngiltere pazarında iddialı hedeflerini devam ettirdiklerini söyleyen Ersoy, "Önümüzdeki sene rakamı 4 milyona taşıyacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.İngiltere'de ciddi bir potansiyel olduğunu, Türkiye'nin birçok ürünle bu potansiyele hitap ettiğini belirten Ersoy, şöyle konuştu: "Özellikle 2020 itibarıyla, İstanbul ağırlıklı yaptığımız tanıtım filmleriyle sonuçlarını alıyoruz. Eskiden İngiltere'den misafirler ağırlıklı deniz, kum, güneş gibi ürünlere geliyordu. Yeni tanıtım stratejilerimiz ve kampanyalarımızla ürün çeşitliliğine gittik. Özellikle İstanbul'a çok yoğun İngiliz turist gelmeye başladı. Arkeolojik ziyaretler ve paket turlarla İç Anadolu ve Doğu'ya doğru da kaymalar başladı. Bu sene ilk veriler çok olumlu geçti. Stratejinin ilk meyvelerini topladık."182 ülkeden yaklaşık 5 bin firmanın katıldığı fuarı 51 bin turizm profesyonelinin ziyaret etmesi bekleniyor. ITB Berlin Fuarı'ndan sonra, dünyanın ikinci büyük fuarı olarak tanımlanan WTM'nin en önemli özelliği bir sonraki yılda ülkeler ve büyük tur operatörleri tarafından izlenecek turizm politikalarının belirlenmesi.