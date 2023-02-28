Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Ltd Şti Ne Demek? Ltd Şti Açılımı Nedir, A.Ş İle Arasındaki Fark Nedir?
Giriş Tarihi: 28.2.2023 10:47 Son Güncelleme: 28.2.2023 10:47

Ltd Şti Ne Demek? Ltd Şti Açılımı Nedir, A.Ş İle Arasındaki Fark Nedir?

Ülkemizde ve dünyada kurulan şirketlerin farklı isimlerle anıldığı görülür. Bunlardan biri de ltd kısaltması ile bilinen limited şirkettir. ltd şti ne demek? Genel anlamda bu kısaltma ile kullanılan şirket isminin açılımı da çoğu kez merak edilen konular arasındadır. Ltd Şti açılımı nedir? Özellikle ticaretle uğraşan kişilerin bu şirket isimlerini bilmesine ihtiyaç vardır. Ltd.şti ile a.ş arasındaki fark nedir gibi konunun merak edilenlerini sizler için araştırdık.

Ltd Şti Ne Demek? Ltd Şti Açılımı Nedir, A.Ş İle Arasındaki Fark Nedir?

Ltd şti ne demek sorusuna cevap aranırken bu ifadenin bir ticari unvan olduğunu anlayacaksınız. Ticari alanda sıkça karşınıza çıkan bu ifadenin açılımının ve anlamının bilinmesi çok önemlidir. Ltd Şti açılımı nedir? Ticaret hayatında faaliyet kurmak için bir şirket kurmaya ihtiyaç vardır. Bu kapsamda şirket isimleri arasındaki farklar da bilinmelidir. Ltd.şti ile a.ş arasındaki fark nedir sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Ltd Şti Ne Demek?

Ltd. Şti açılımı limited şirket olan bir ticari terimdir. Ticari alanda faaliyet göstermek isteyen kişi ya da kurumların bu şirket isimlerini bilmesine ihtiyaç vardır. Ticari faaliyet göstermek için şahıs şirketi ya da ltd gibi kurumsal şirketlerin kurulmasına ihtiyaç vardır. Bu şirket türlerinin isimleri ve nasıl kurulacağı bilinerek çok daha bilinçli şekilde hareket edilebilir.

Ltd.Şti İle A.Ş Arasındaki Fark Nedir?

Günümüzde kullanılan en yaygın şirket isimleri içinde limited ve anonim şirketler ön plana çıkar. İki şirket türü arasındaki farklar da merak edilen konular arasındadır. Bu kapsamda iki şirket türü arasındaki temel farklar aşağıdaki şekilde sıralanabilir.

  • Her iki şirket türü de 1 ortak ile kurulabilir.
  • Limited şirketlerde ortak sayısı için belirlenen üst limit 50'dir. Anonim şirketlerde ise ortak üst limiti yoktur.
  • Anonim şirketlerde pay sahibi sayısı 250'yi geçerse şirket halka arz edilir. Limited şirketler ise halka arz edilmez.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Ltd Şti Ne Demek? Ltd Şti Açılımı Nedir, A.Ş İle Arasındaki Fark Nedir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA