Ltd Şti Ne Demek? Ltd Şti Açılımı Nedir, A.Ş İle Arasındaki Fark Nedir?

Ltd şti ne demek sorusuna cevap aranırken bu ifadenin bir ticari unvan olduğunu anlayacaksınız. Ticari alanda sıkça karşınıza çıkan bu ifadenin açılımının ve anlamının bilinmesi çok önemlidir. Ltd Şti açılımı nedir? Ticaret hayatında faaliyet kurmak için bir şirket kurmaya ihtiyaç vardır. Bu kapsamda şirket isimleri arasındaki farklar da bilinmelidir. Ltd.şti ile a.ş arasındaki fark nedir sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Ltd Şti Ne Demek?

Ltd. Şti açılımı limited şirket olan bir ticari terimdir. Ticari alanda faaliyet göstermek isteyen kişi ya da kurumların bu şirket isimlerini bilmesine ihtiyaç vardır. Ticari faaliyet göstermek için şahıs şirketi ya da ltd gibi kurumsal şirketlerin kurulmasına ihtiyaç vardır. Bu şirket türlerinin isimleri ve nasıl kurulacağı bilinerek çok daha bilinçli şekilde hareket edilebilir.

Ltd.Şti İle A.Ş Arasındaki Fark Nedir?

Günümüzde kullanılan en yaygın şirket isimleri içinde limited ve anonim şirketler ön plana çıkar. İki şirket türü arasındaki farklar da merak edilen konular arasındadır. Bu kapsamda iki şirket türü arasındaki temel farklar aşağıdaki şekilde sıralanabilir.