Maden ruhsatı iddiasına yalanlama

Bir maden şirketinin sahibine Çankırı'da yeni maden ruhsatı verildiği yönündeki iddialara Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) ile Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından yalanlama geldi. DMM'nin açıklamasında, "İddia edildiği gibi yeni bir ruhsat verilmemiştir. MAPEG tarafından 28.04.2026 tarihinde ilan edilen listede bulunan talep, yürürlüğü devam eden mevcut bir işletme ruhsatının 'süre uzatımı' başvurusuyla ilgili olup, bu süre talebe dair de verilmiş nihai bir karar bulunmamaktadır" denildi. MAPEG tarafından yapılan açıklamada ise "MAPEG internet sitesinde ilan edilen husus, Çankırı ili sınırları içerisinde, Sebahattin Yıldız (Yıldızlar SSS Holding) uhdesinde bulunan ve halen yürürlükte olan bir işletme ruhsatına ilişkin süre uzatımı (temdit) talebidir. Yeni bir maden ruhsatı verilmesi söz konusu değildir. Anılan ruhsata ilişkin süre uzatım talebi için süreç de halen devam etmektedir" denildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar
da maden ruhsat sayılarını çarpıtan CHP Lideri Özgür Özel'e tepki göstererek, "Bugün yürürlükte olan ruhsat sayılarını bile isteye abartarak kara düzen diye pazarlamaya çalıştığınız tablo, sizin uhdenizdeki belediyelerinizin aynadaki yansımasıdır. Asıl 'kara düzen' sizin yanınızda, yörenizde, etrafınızda şekillenmektedir. Sayın Berat Albayrak
dönemi üzerinden kurmaya çalıştığınız ucuz siyasi kurgu ise ayrı bir hazımsızlığın ürünüdür. Türkiye'nin enerji ve madencilik alanında yerlileşme, kaynaklarını ekonomiye kazandırma ve dışa bağımlılığı azaltma iradesinden rahatsızlık duyuyorsunuz" dedi.