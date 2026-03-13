Maden sahalarının ihale sistemi değişti

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın hazırladığı Maden Sahaları İhale Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Maden sahaları açık ihale usulü ve kapalı teklif yöntemiyle ihale edilecek. Belirlenen teklif sahipleri arasında açık artırma yapılabilecek. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) de ruhsatlandırılmamış boş alanları talep olmaksızın değerlendirerek ihalelik saha olarak belirleyebilecek ve bu alanları ihaleye çkıarabilecek. Düzenleme, aynı zamanda bazı maden sahaları için ara veya uç ürün üretimini içeren tesis kurma şartı getirilmesine de imkân sağlıyor. Sahanın cinsi, rezervi, bulunduğu bölge, tenörü, kalitesi, istihdam, yatırım, ülke ihtiyaçları ve benzeri hususlar dikkate alınarak hazırlanacak ihale şartnamesinde ihaleye katılma şartları, taban ihale bedeli, ihale bedelini ödeme şekli ve süresi, üretim süreleri veya tesislerin yatırım süreleri ve diğer hususlar da belirlenebilecek. İhaleyi kazanan şirket ya da kişi, ihale bedelini 10 iş günü içinde yatırmakla yükümlü olacak. İhale bedelini yatırmayanlar bir yıl süreyle MAPEG ihalelerine katılamayacak. Hile veya sahte belge kullanımı tespit edilenlerin yasağı iki yıla çıkacak. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılğı ı'na suç duyurusunda da bulunulacak. Ruhsat düzenlendikten sonra bile usulsüzlük saptanırsa ruhsat iptal edilecek.

