Madencilik ve doğal taş sektörü gözünü Çin pazarına dikti. 'Turkish Stones' markası altında yeni hikâyeler ve pazarlama stratejileri geliştirme hedefiyle Çin pazarında daha fazla yer almayı hedeflediklerini anlatan Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı Başkan Vekili Ali Emiroğlu, "Atölyelerimizin tasarım ve dekorasyon odaklı imalat kabiliyetlerini geliştirerek, onları katma değerli birer ihracatçı haline dönüştüreceğiz" dedi. İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Başkan adayı da olan Emiroğlu, üretici ve ihracatçının her aşamadaki sorununa doğrudan müdahil olan etkin bir yapı sözü verdi. Orta Doğu'da yaşanan çatışmaların lojistik ve enerji maliyetleri üzerindeki etkilerine değinen Emiroğlu, "Navlun ve konteyner sorunlarının, limanlardaki ilave maliyetlerin çözümü için çalışma grupları oluşturmalıyız. İzmir, Mersin, İskenderun ve Gemlik gibi kritik limanlarla yakın iş birlikleri kurarak lojistik zincirindeki darboğazları azaltmalıyız" dedi.
CARİ AÇIĞA KATKI
Türkiye'nin madencilikten kaynaklı 60 milyar dolarlık dış ticaret açığını kapatmanın yolunun maden ve mermer ihracatını artırmaktan geçtiğini savunan Emiroğlu, mevcut 6 milyar dolarlık maden ihracatını 15 milyar dolar bandına çıkarılması yönünde çalışacaklarını belirtti.
Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin
Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Maden ve doğal taşta hedef 15 milyar dolar ihracat