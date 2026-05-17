Madencilerden CHP’ye Atatürk’lü hatırlatma

Yaklaşık 150 bin kişinin doğrudan istihdam edildiği madencilik sektörü CHP'nin karalama kampanyalarına tepki gösterdi. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın devlet hakkı, 'helikopterle altın kaçakçılığı', Avrupa'nın üretimde siyanürü terk ettiği gibi ddialarına Madencilik Platformu ile Türkiye Madenciler Derneği'nden tepki geldi. Platform açıklamasında madencilik sektörünün Türkiye'nin dışarıya olan bağımlılığını azaltmak adına en kritik sorumluluğu üstlenen alanların başında geldiğine dikkat çekti. Devlet hakkının düşük ödendiği noktasındaki iddialara da yanıt verilen açıklamada, "Geçtiğimiz yıl sektörümüz sadece devlet hakkı başlığı altında kamu hazinesine 32 milyar TL'den fazla ödeme gerçekleşti" denildi. Açıklamada, "Sayın Günaydın'ın açıklamaları, bizzat Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk
'ün talimatlarıyla başlatılan yerli üretim vizyonuyla ve CHP'nin kurucu felsefesiyle dahi açıkça çelişmektedir. Madenciliği hedef tahtasına oturtan bu yaklaşım, Cumhuriyet'in üretim vizyonu ve ekonomik bağımsızlık hedefiyle örtüşmemektedir" denildi.