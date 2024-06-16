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Giriş Tarihi: 17.6.2024

Madeni 5 TL’ler bayram sonrası tedavülde

Madeni 5 TL’ler bayram sonrası tedavülde
Cumhuriyetin 100. yılı kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın oluru ile Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından basımı gerçekleştirilen madeni 5 liralar tedavüle girdi. Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, tedavüle giren 5 TL madeni hatıra paralar, bir defaya mahsus 100 milyon adet basıldı. Bakır, nikel ve çinko karışımıyla üretilen madeni 5 TL'nin çapı 28.15 mm, kalınlığı 1.70 mm, ağırlığı da 8.25 gram. Merkez Bankası, bayramdan sonraki hafta içerisinde şubeler aracılığıyla madeni 5 TL'nin piyasaya sürümünü gerçekleştirecek.
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Madeni 5 TL’ler bayram sonrası tedavülde
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