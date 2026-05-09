Madenin sırrını satana ceza

Giriş Tarihi: 9.05.2026

BARIŞ ŞİMŞEK
ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nca hazırlanan "Maden Kanunu Kapsamında Yetkilendirilmiş Tüzel Kişiler Hakkında Yönetmelik Taslağı" ile YTK'ların görev alan ve sorumlulukları yeniden belirlendi. Getirilecek şartlar arasında en dikkat çekeni madenlerin ticari sırlarının korunmasına ilişkin oldu. Buna göre, YTK'da görev alan mühendis, görevinin saygınlığını ve mesleğine olan güveni zedeleyen veya şüpheye düşüren her türlü tavır ve davranıştan kaçınacak. Görevi sırasında elde ettiği ticari sır veya kişisel veri niteliğindeki bilgileri, kendisi, yakınları veya üçüncü kişiler yararına doğrudan veya dolaylı olarak bir menfaat elde etmek veya bilgi sahibine zarar vermek için kullanamayacak. Böyle bir durum içerisinde olduğu tespit edilen firma ve kişilere cezai yaptırım uygulanacağı gibi suç duyurusunda da bulunulacak.

