Mafyavari site yönetimlerine kurumsal çözüm şart

Site yaşamında site yönetimi ile anlaşma yapılan şirketler arasında yaşanan sorunlar çözüme kavuşuyor. Son olarak İstanbul Başakşehir'de bir sitede çalışan güvenlikçilerin SGK primlerinin yatırılmaması üzerine patlak veren olayda site yönetimi, borç takarak kayıplara karışmıştı. Yaşanan bu olaylardan ders çıkarılırken artık site yönetimlerinden çalıştırılan personele ilişkin aylık "SGK borcu yoktur" yazısı alınması sağlanacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yaptığı düzenleme ile fahiş site aidatlarına "yeniden değerleme oranında artış" sınırı getirirken, site yönetim şirketlerine de denetimin sıklaştırılması kararlaştırıldı.

BİR GECEDE SİTE GÜVENLİKSİZ KALDI

Site yaşamında site yönetimi ile anlaşma yapılan şirketler arasında yaşanan sorunlara Tepe Kurumsal İcra Kurulu Başkanı Murat Altıkardeşler'den uyarılar geldi. Altıkardeşler, yeni yapılanma kapsamında altı şirketi Tepe Kurumsal çatısı altında tek organizasyon yapısı ile konumlandırdıklarını anlatırken, verdikleri hizmetler arasında yer alan tesis yönetimi alanındaki sorunlara da değindi. Geçtiğimiz haftalarda İstanbul Başakşehir'de bir sitede yapılan eylemi hatırlatan Altıkardeşler, "Site birkaç senedir aynı tesis yönetim firması ile çalışıyor. Sakinler işin yolunda gittiğini düşünüyor ve hayatına devam ediyor. Bir bakıyorlar ki firma çalıştırdığı personelin hiçbirinin SGK primini ödememiş. Kurumsal olmayan yapılarda bunlar yaşanabiliyor. Bizim tesis yönetimini devralmamızı istediler. Çünkü bir gecede site güvenliksiz kaldı. Biz de şimdi hızlı bir şekilde orada operasyona başlıyoruz" diye konuştu. Site yönetimlerinin hizmeti kurumsal firmalardan alması gerektiğini kaydeden Murat Altıkardeşler, Site yönetimlerinin aylık olarak SGK borcu yoktur yazısını alması gerektiğini dile getirdi.