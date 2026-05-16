Magnum Dondurma’ya Rekabet soruşturması

Kurumu, Magnum Dondurma hakkında soruşturma açtı. Algida markasıyla bilinen Magnum Dondurma hakkında başlatılan soruşturmada alınan tedbirle, dondurma dolaplarının yüzde 30'u rakip markaların kullanımına açıldı. Soruşturmada alınan karara göre, 100 metrekare ve altındaki satış noktalarında tek dondurma dolabı bulunması halinde, Algida dolabının yüzde 30'u rakip markalara ayrılacak. Karar uyarınca, bu özel bölümde hiçbir Algida ürününe yer verilmeyecek; henüz rakip ürün temin edilmemiş olsa dahi ilgili alanın boş bırakılması zorunlu olacak. Satış noktasının talebi doğrultusunda bu alan dolap hacminin yüzde 50'sine kadar genişletilebilecek. Rakiplere ayrılan bölüm tek blok halinde olacak.