Mahkeme, Reklam Kurulunun "içeriği çıkarma ve erişim engeli getirme" yetkisini uygun buldu

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre;

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 7511 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'daki bazı maddelerin Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle yüksek mahkemeye başvurdu.

Başvuruda, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 63 ve 77'nci maddelerinde yapılan değişikliklerle Reklam Kurulu'na verilen "içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi" yetkisine de itiraz edildi.

"YETKİNİN SINIRLARI BELİRSİZ" İDDİASI

İptal talebinde, söz konusu karar yetkisinin çerçevesinin net çizilmediği ve yeterli yasal ölçütlerin bulunmadığı savunuldu.

Başvuruyu değerlendiren Anayasa Mahkemesi (AYM) ise düzenlemelerin Anayasa'ya aykırı olmadığına hükmederek iptal istemlerini kabul etmedi.

KARARIN GEREKÇESİ AÇIKLANDI

Yüksek Mahkemenin gerekçesinde, 6502 sayılı Kanun'un tüketicinin sağlık, güvenlik ve ekonomik haklarını korumayı amaçlayan hükümler içerdiği belirtildi. Ticari reklamlara ilişkin çeşitli şartların da bu kapsamda düzenlendiği ifade edildi.

Kararda, Reklam Kurulu'nun ilgili kurallara aykırılık durumunda reklamları durdurma, düzeltme, idari para cezası uygulama ve içeriğin kaldırılması ya da erişimin engellenmesi yönünde karar alma yetkisine sahip olduğu aktarıldı. Bu yetkinin doğrudan kanunla düzenlendiği vurgulandı.

"MEŞRU AMAÇ TAŞIYOR" DEĞERLENDİRMESİ

AYM kararında, yanıltıcı ve aldatıcı ticari reklamlar hakkında erişim engeli veya içeriğin kaldırılması kararı verilmesinin anayasal açıdan meşru bir amaç taşıdığı ifade edildi.

Gerekçede, tüketiciyi yanıltan, bilgi eksikliğini istismar eden, can ve mal güvenliğini tehlikeye atan, şiddet ve suça teşvik eden ya da çocuklar, yaşlılar ve engelliler gibi kesimleri istismar eden içeriklerin yayılmasının önlenmesinin hedeflendiği belirtildi. Bu doğrultuda kamu düzeninin, kişilik haklarının ve başkalarının haklarının korunmasının amaçlandığı kaydedildi.

Haber Girişi Şeyma Yorgancı - Editör