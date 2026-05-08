Makine ihracatına ‘yapay zeka’ dopingi

GEÇEN seneyi 150 milyon dolar ihracatla kapatan ve 2017'den bu yana ticaret fazlası veren ağaç işleme makineleri sektörü, katma değeri yüksek bir projeyi daha hayata geçirdi. Ağaç İşleme Makine Sanayicileri Derneği (AİMSAD), 'www.aimsad.ai' isimli yapay zeka tabanlı web sitesini duyurdu. Yaklaşık 1.5 yıllık çalışmanın ardından hayata geçirilen proje, ihracat pazarlarını genişletmek isteyen ve doğru ülkeye doğru ürün pazarlamaya odaklanan üretici firmalara hitap ediyor.

İHRACATÇI KİMLİĞİ PEKİŞTİRİLMELİ

Projenin fikir sahibi ve geliştiricisi olan AİMSAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri Arif Onur Kaçak, şöyle konuştu: "Makine ihracatımızın sadece yapay zeka tabanlı makine üretimi ile istediğimiz noktaya ulaşmayacağını düşünüyoruz. Üretim kabiliyetimiz dünya ile yarışırken bu durumu küresel pazarlama alanına da yansıtmalıyız. aimsad.ai, ihracatımızı doğru ülkeye doğru ürün ilkesi ışığında daha verimli hale getirecek. Yapay zeka tabanlı yeni platformumuzda hedef pazar analizleri, raporlar, tahminler, ürün bazlı dış ticaret verileri ve küresel ağaç işleme makineleri sektörüne dair güncel veriler mevcut. Yapay zeka, pazar analizi ve bölgelere göre nokta atışı ürün geliştirme konusunda üyelerimizin ve sektörümüzün elini rahatlatacak. İhracatçı kimliğimizi sürdürebilmek için pazarlama alanında da katma değeri yüksek projeler geliştirmeliyiz."