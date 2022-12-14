Malatya’da EXPO 2028 heyecanı! Uluslararası millet bahçeleriyle bambaşka bir şehir olacak

Hollanda'nın Amsterdam şehrinde düzenlenen 74'üncü EXPO Genel Kurulu'nda katılımcı ülkelerin oybirliğiyle dünya bahçelerine ev sahipliğinin yapılacağı EXPO 2028'i kazanan Malatya, hazırlıklara şimdiden başladı. EXPO çerçevesinde birçok ülke Malatya'ya gelerek kendi botanik bahçelerini kuracağı gibi, Malatya'da milyonlarca yabancı turiste tarih, kültür ve gastronomi şöleni yaşatacak.



MALATYA İNSANLIK MEDENİYETİNİN ORTAYA ÇIKTIĞI YER



Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, EXPO 2028'in tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Malatya'nın insanlık medeniyetinin ortaya çıktığı yer olduğunu ifade ederek, "Hollanda'nın Amsterdam şehrinde EXPO komitesinde 'ben buraya hizmet etmekle mükellefim sizler de insanlık aleminin bir ferdi olarak o şehre sahip çıkmak mecburiyetindesiniz' dedim ve Malatya EXPO 2028 oy birliği ile kabul edildi" dedi. Gürkan, EXPO'nun önemine dikkat çekerek, "Malatya, değil Doğu'nun, değil Türkiye'nin, dünyanın parlayan yıldızı olacak. EXPO'ya yaklaşık 50 ülke katılacak, 2 milyon civarında ziyaretçi bekliyoruz" dedi.



YENİ ŞEHİR KONSEPTİNİ MALATYA'DA BAŞARMAYI HEDEFLİYORUZ



Malatya Valisi Hulusi Şahin de EXPO'nun Malatya'nın kültürüne, tarihine yakışan bir proje olduğunu belirterek, "Dünya bahçelerini 2028'de Malatya'da ağırlayacağız, ama tek hedefimiz bu değil. 2028 EXPO'yu bir fırsat olarak görüyoruz ve yeni şehirler konseptini Malatya'dan Türkiye'ye tanıtmak istiyoruz" dedi.

İklim değişikliği ve çevre sorunlarına dikkat çeken Şahin, "6 yıl içerisinde Türkiye'ye hatta dünyaya örnek olacak bir yeni şehir konseptini Malatya'da başarmayı planlıyoruz. Artık suyumuzu az ve öz kullanacağız. Artık basit yaşamayı, kirletmemeyi öğreneceğiz. Malatya, yeşil şehirlerin, karbon ayak izini azaltan, sürdürülebilir şehirlerin ilk örneklerinden biri olacak. Bunu başaracağız" dedi.



DÜNYANIN GERİ KALANI MALATYA'YI KEŞFEDECEK



Programa video mesaj gönderen Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği (AIPH) Genel Sekreteri Tim Briercliffe de EXPO'nun Malatya'nın dünya çapında tanınmasına katkı sunacağını söyledi.