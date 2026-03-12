Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Malatya'da jeotermal kaynak sahası ihaleye çıkıyor
Giriş Tarihi: 12.03.2026 08:29

Malatya'da jeotermal kaynak sahası ihaleye çıkıyor

Malatya'da jeotermal kaynak arama sahası ihale edilecek.

AA
Malatya’da jeotermal kaynak sahası ihaleye çıkıyor
  • ABONE OL

Konuya ilişkin ilan, Malatya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Malatya'nın Akçadağ ilçesi Ilıcak Mahallesi sınırlarında yer alan jeotermal kaynak arama sahası kapalı teklif usulüyle ihale edilecek.

Toplam 4 bin 989,7 hektar büyüklüğündeki sahanın muhammen bedeli 1 milyon 651 bin 38 lira 11 kuruş olarak belirlendi. İhale, 8 Nisan 2026 Çarşamba günü saat 10.00'da Malatya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı toplantı salonunda gerçekleştirilecek.

Sözleşme süresi, ilgili mevzuatta yer alan arama safhası kapsamında 3 yıl olacak. Bu süre, yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde uzatılabilecek.

İhaleye katılacak isteklilerin, muhammen bedelin yüzde 3'ünden az olmamak üzere en az 49 bin 531 lira 14 kuruş tutarında geçici teminat sunması gerekecek.

Şartname ve ekleri, Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünde bedelsiz görülebilecek. İhaleye katılmak isteyenlerin ise 5 bin lira tutarındaki şartname bedelini ilgili bankaya yatırmaları gerekecek.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Malatya'da jeotermal kaynak sahası ihaleye çıkıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz