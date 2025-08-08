Malatya’nın kalbinde 24 saat mesai

Geçtiğimiz ay Malatya'nın kalbi Bakırcılar Çarşı'nı ziyaret eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, personel sayısının az olmasına tepki gösterip, 7/24 çalışmaları hususunda müteahhitleri uyarmıştı. Bakan Kurum'un tepkisi sonrası şantiyede 24 saat vardiyasına geçildi, çalışan sayısı 867'den 2 bine yükseltildi. Şantiyedeki yoğun mesaiden yeni görüntüler paylaşan Bakan Kurum, "Deprem bölgesinde nasıl mı çalışıyoruz?" notunu düştü. Emlak Konut Elektrik Uzmanı Veysel Büyük, "Toplam 410 bin metrekareden oluşan inşaat alanında yaklaşık 2 bin işçi ve teknik personelimizle sahada çalışmalarımız aktif bir şekilde devam ediyor. Bu proje toplam 5 bin 726 bağımsız bölümden oluşuyor" bilgisini verdi. Şantiyede toplam uzunluğu 310 kilometreye tekabül eden yaklaşık 15 bin adet fore kazık uygulandı. Bakan Kurum, Malatya ziyaretinde, müteahhitlere, "Gece de adam çalışacak gündüz de" demişti.