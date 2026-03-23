Maliye 16 bin 300 zenginin kapısını çalacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı (VDK), şirket ortağı olan, yüksek tutarlı lüks harcama yapan ancak buna uygun gelir bildirmeyen mükelleflere tebligatta bulunacak. VDK Risk Analiz Merkezi tarafından bu kapsamda tespit edilen mükellef sayısı 16 bin 300'e ulaştı. Programın ilk etabında, büyük ölçekli anonim ve limited şirket ortakları hedef alındı. Bu kişiler şirketleri kâr dağıtmasa da lüks bir yaşam sürdürüyor, yaşam standartları ile gelir düzeyleri uyuşmuyor, gelir vergisi beyannamesi vermiyor ya da verdikleri beyan ile harcamaları arasında belirgin tutarsızlık bulunuyor. Tespit edilen bu mükellefler, vergisel yükümlülükleri konusunda uyarılacak.
MERCEK ALTINA ALINDI
Programın ikinci ayağında ise herhangi bir şirket ortaklığı olmayan ancak lüks otomobil, gayrimenkul, pahalı saat, takı, çanta, lüks tatiller, tekne, yat, kotra gibi lüks tüketim ürün ve hizmetlerinin alıcısı konumundaki kişiler mercek altına alındı. Analizler, gelir düzeyinin bu harcamaları karşılayamayacağını gösterdiği mükelleflerin vergisel yükümlülükleri konusunda bilgilendirileceğini ortaya koydu.