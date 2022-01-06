Bu detaya dikkat! 2.5 puanlık ilave zam oranı Meclis’ten geçtikten sonra uygulanacak! Maliye’den yeni maaş genelgesi…

Ancak genelgede dikkat çeken bir başka nokta ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yüzde 2.5 oranında toplu sözleşmeye yapılan ilave artışın yer almaması oldu. Bu ilave artış ek protokolle yapıldığı için Meclis'ten yasa çıktıktan sonra oranı yeniden hesaplanacak. Böylece memur ve memur emeklileriyle birlikte tüm artışlarda kullanılacak oran kümülatif olarak yüzde 30.,95 olacak. Bu konuda bakanlıktan yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı: