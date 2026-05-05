Mardin’e 220 milyon dolarlık iki tesis

Cengiz Holding şirketlerinden Eti Bakır, Mazıdağı'ndaki Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisleri'nde iki yeni yatırımı hayata geçirmek için kolları sıvadı. Türkiye'de ilk kez üretilecek kobalt uç ürünleri için 20 milyon dolarlık yatırımla tesis kurmayı planlayan Eti Bakır, tesisi iki yılda açmayı hedefliyor. Tesiste yılda 2000 ton metale karşılık gelecek şekilde kobalt tuzları üretilecek. Seramik, batarya, savunma sanayi ve otomobil lastiği üretimi gibi sektörlerde kullanılan kobalt tuzunun tamamı ihraç edilecek. Buna eş zamanlı olarak 200 milyon dolarlık yatırımla da palet demir üretimine başlayacak. Böylece Mardin'e toplam 220 milyon dolarlık yatırım yapılacak.

BATARYA YATIRIMI HEDEFTE

Eti Bakır Mazıdağı Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisleri İşletme Müdürü Bekir Kan, uzun vadede daha katma değerli batarya ve pil üretimini düşündüklerini söyledi. Eti Bakır'ın Türkiye'de üretilmeyen ya da arz açığı bulunan ürünlerin üretimiyle ülke ekonomisine katkılarına devam ettiğini ifade eden Kan, yılda 500-600 milyon dolarlık ithalatı önlediklerinin altını çizdi. Kan, her iki yatırımla birlikte hâlihazırda 1690 olan istihdamın 1900'e çıkacağını söyledi. Eti Bakır'ın söz konusu yatırım hamlesine karşı Mardin Emek ve Demokrasi Platformu üç hafta önce eylem yapmıştı. Platform, bölgedeki su varlıklarının son yıllarda yüzde 60 azaldığını ve kimyasal kirliliğin yasal sınırların katbekat üzerine çıktığını belirterek, projelerin durdurulmasını istemişti. Kan, yaz aylarında yaşanan kuraklık nedeniyle yer altı sularının çekilebildiğini, ancak bu yıl yağışlar fazla olduğu için yer altı sularının rekor seviyeye çıktığını söyledi.