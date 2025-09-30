Mardin’e yatırımcı akını

Turkuvaz Medya'nın kentlerin ekonomisini masaya yatırdığı "Şehrin Ekonomisi" programının durağı bu kez Mardin oldu. Programın açılış konuşmasını yapan Turkuvaz Medya Grubu Tematik Kanallar Reklam Genel Müdürü Sibel Doğru, "Kültürün medeniyetleri şehri olan Mardin'de bu etkinliğimizi gerçekleştiriyor olmaktan onur duyuyoruz" dedi. Programda konuşan Mardin Valisi Tuncay Akkoyun da, şehir sanayisi hakkında bilgi verdi. Akkoyun, "Mardin 1. OSB'de 296 sanayi parseli mevcuttur. Yaklaşık 220 firma üretim yapmaktadır. Bu fabrikalarımızda toplam 8.000 ile 8.500 arası istihdam sağlanmaktadır. 2024 yılında ilimiz 1 milyar doların üzerinde ihracat yapmıştır. Buradaki talep, yoğunluk ve doluluk oranı sonrası 104 hektar alan üzerine İlimizde kurulan 2. OSB birinci etapta 70 fabrikaya yer tahsisi yapıldı. 306 yatırımcı da yer tahsisi için beklemektedir" diye konuştu.

ULAŞIM SORUNU ÇÖZÜLECEK

AK Parti Milletvekili Muhammed Adak ise, Turkuvaz Medya ve A Haber'in bu programı Mardin'de yapmasının çok faydalı olacağını ümit ettiğini belirterek, "Mardin'in kalkınması için kamu kurumlarımız hükümetiniz ciddi emek harcıyor. Yıllardır ilimize çok büyük yatırımlar yapıldı. Ulaşım problemini çözmek amacıyla ulaştırma bakanımızla da sürekli temas halindeyiz" dedi.