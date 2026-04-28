Marina yatırımları KOBİ’lere güç katacak

Türkiye'de artan tekne talebi, denizcilik sektöründe yeni yatırım alanlarını gündeme taşıdı. Yat ve Tekne Endüstrisi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Murat Bekiroğlu, marina kapasitesinin artırılması, üretim altyapısının güçlendirilmesi ve nitelikli insan kaynağına yatırım yapılması halinde sektörün hem turizm hem de ihracatta daha güçlü bir noktaya taşınabileceğini söyledi.

YATIRIMLAR HAREKET GETİRİR

Bekiroğlu, marina kapasitesindeki artışın yalnızca tekne sahiplerini değil, bakım-onarım, ekipman, lojistik ve servis alanında faaliyet gösteren çok sayıda KOBİ'yi de doğrudan destekleyeceğini belirtti. Yeni marina ve kara park yatırımlarının devreye girmesiyle yan sanayide ciddi hareketlilik yaşanabileceğine dikkat çekti. Türkiye'nin tekne üretiminde güçlü bir sanayi altyapısına sahip olduğunu vurgulayan Bekiroğlu, özellikle küçük ve orta ölçekli üreticilerin sektörde önemli rol üstlendiğini ifade etti. Bekiroğlu, yerli üreticilerin desteklenmesiyle Türkiye'nin Akdeniz çanağında daha rekabetçi hale gelebileceğini söyledi. Yabancı turistlerin charter talebinde Türkiye'nin güçlü bir destinasyon olduğunu kaydeden Bekiroğlu, operasyonel süreçlerin sadeleşmesi ve marina altyapısının gelişmesiyle bu alanda yeni bir büyüme ivmesi yakalanabileceğini belirtti. Charter turizminin döviz geliri açısından stratejik önem taşıdığına dikkat çekti.