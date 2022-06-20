Marjinal Fayda Nedir? Ekonomi Terimi Olarak Marjinal Fayda Eğrisi Ne Demek?

Özellikle, iktisat bölümü okumakta olan kişilerin ders konularından bir tanesi olan marjinal fayda kavramı, birçok alanda üniversite öğrencilerinin karşısına çıkmaktadır. Ayrıca, marjinal fayda içerisinde belirli kanunlar bulunmaktadır. Buna bağlı olarak marjinal fayda eğrisi de bilinmesi gereken başlıklar arasındadır. Dilerseniz, ekonomi terimi olarak marjinal fayda eğrisi ne demek? Sorusunun cevaplarını birlikte inceleyelim...

Marjinal Fayda Nedir?

Marjinal fayda; tüketilen son malın, yine, tüketilen ürünlerin toplamına faydası şeklinde açıklanmaktadır. Ekonomi bilimine bağlı olan ve iktisat bilimi içerisinde yer alan marjinal fayda; bir hizmet ya da mal için, tüketim artışı durumunun sağlamış olduğu pozitif bir fayda olarak açıklanmaktadır. Bu duruma göre, eğer bir hizmetin, ürünün yahut malın tüketimi artar ise tüketicinin de faydası artacak ve yine aynı şekilde, tüketim miktarının azalması durumunda ise tüketicinin faydası azalacaktır.

Terimsel anlamda bakıldığı zaman; marjinal fayda, herhangi bir ürünün ücretinin bir birim artması ardından, malın ya da ürünün toplam faydasında yaratmış olduğu değişiklik şeklinde açıklanmaktadır. Ayrıca marjinal fayda kendi içinde azalmakta olan marjinal fayda kanununa da sahip olmaktadır. Bu kanuna bağlı olarak, fayda olgusu marjinal artış sonrası ilk başta sıfıra iner, daha sonra ise sıfıra inmesinin ardından azalarak inişine devam eder. Bu tablo sonrasında ise, talep eğrisi negatif bir görünüm kazanmaktadır.

Marjinal Fayda Ne Demek?

Matematik biliminde son birim anlamına gelen kelime, marjinal kelimesidir. Fayda kelimesi ise memnuniyet ve tatmin anlamına gelen, ihtiyacı ortadan kaldıran kelimenin ifadesidir. Marjinal fayda; son tüketilen bir birim malın sağlamış olduğu faydaya denmektedir. Bunun yanı sıra, marjinal fayda; bir birim malın, tüketilmekte olan her bir ek biriminin daha evvelde tüketilmiş olan birimlerden toplanan, toplam fayda üzerinde yaratılan değişikliği ifade eder ve yansıtır. Özetlemek gerekir ise, son tüketilen birimin faydasına marjinal fayda ifadesi verilmektedir.

Eş Marjinal Fayda Nedir?

Eş marjinal fayda ilkesini tanımlamak gerekir ise; tüketicinin elinde bulunan parayı farklı hizmetler ve mallar arasında, tüm bunların marjinal faydalarının eşitlenecek bir şekilde dağıtılmasının ifade biçimidir. Tüketicinin farklı ürünler için harcadığı son para miktarının sağlamış olduğu tüm faydalar, birbirine eşit olmaktadır. Tüketici; belli bir dönemde, sabit şekilde var olan gelirini, çok sayıdaki ürün arasında, her ürüne harcanan son paranın marijnal faydası eşit olacak şekilde dağıtmalıdır.