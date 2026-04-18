Market zincirinde ’domuz derisi’ skandalı! Ticaret Bakanlığı iddialar üzerine harekete geçti

AÇIKÇA BELİRTİLMESİ ZORUNLU

Paylaşımda, 9 Nisan 2025 tarihli mevzuat değişikliğine de dikkat çekildi. Buna göre, hayvansal menşeli parça içeren tüketici ürünlerinde, bu parçanın hangi hayvandan elde edildiğine ilişkin bilginin etiket, ambalaj veya ürün açıklamalarında açıkça belirtilmesinin zorunlu hale getirildiği vurgulandı.

"DENETİMLER KESİNTİSİZ SÜRECEK"

Bakanlık açıklamasında, "Ticaret Bakanlığı olarak, tüketicilerimizin doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesi amacıyla piyasadaki ürünlere yönelik denetimlerimiz kesintisiz şekilde sürdürülmekte olup, mevzuata aykırı uygulamalara karşı gerekli idari yaptırımlar kararlılıkla uygulanmaktadır." denildi.