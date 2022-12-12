Marketler akıllanmadı ceza yağdı

Son dönemde uyguladığı fahiş fiyatlarla gündemden düşmeyen zincir marketlerin şimdi de indirim oyunları denetimlere takıldı. Reklam Kurulu, son toplantısında zincir marketlerin vatandaşı aldatan reklamlarını affetmedi. Yapılan tespitlerde 500 gram olarak paketli şekilde satılan köfte ve sucuğun gramajının düşük olduğu tespit edildi. Ayrıca bir zincir markete ait broşürde ilkokul çantasının 79.99 TL'den satışa sunulacağı bilgisine yer verilmesine rağmen 94.50 TL'den satıldığı belirlendi.Vatandaştan gelen şikâyetleri değerlendiren Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, bir zincir markete ait internet sitesinde satışa sunulan klozet koku gidericisi satışında reklamda iki adet gösterilmesine rağmen koku gidericinin tekinin o fiyata satıldığı, böylece vatandaşın kandırıldığını belirledi. Yapılan incelemeler sonucunda, söz konusu ürünün iki paket olarak 12.5 TL fiyatla satışa sunulduğu algısına neden olunarak tüketicilerin yanıltıldığı değerlendirildi. Bu reklamı yapan market zincirine 155 bin 712 lira para cezası kesildi. Kurul, bir zincir markete ait broşürde ilkokul çantasının 79.99 TL'den satışa sunulacağı bilgisine yer verilmesine rağmen 94.50 TL'den satıldığını tespit etti. Yanlış ve eksik bilgi taşıyan reklamıa para cezası kesilirken, yanıltıcı reklam durduruldu.İnternet üzerinden market hizmeti veren "9-23 Haziran tarihleri arasında 200 TL ve üzeri köfte ve sucuk alışverişine dana kavurma sepette 5 TL" ifadeleriyle reklam yapan uygulama da radara takıldı. 500 gram köftenin fiyatının 58 lira ve 250 gram dilim sucuğun ise 36 lira olarak belirtildiği tespit edildi. Yapılan incelemeler sonucunda, beyan edilen gramajların altında eksik ürün teslimi yapıldığı anlaşıldı. Firmaya 155.7 bin TL ceza kesildi, reklam durduruldu.Birbaşka market zincirinin de kampanya afişlerinde, indirime konu edilen kremin fiyatı yerine, baskı hatası nedeniyle aynı markaya ait farklı bir kremin fiyatını yazdığı belirlendi. Reklamlara durdurma cezası verildi. Aynı zincirin internet uygulamasında, her 100 liralık alışverişte geçerli döner ve köfte indirimi duyurulduğu, ancak ürününün stokta kalmadığı tespit edilince bu reklamlar da durduruldu.