Marmara’da yatırıma teşvik

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı'yla Marmara'daki 11 ilde öncelikli sektörlere destek verilecek. Böylece, 11 ilin üretim potansiyelinin harekete geçirilmesi hedefleniyor. Programla, belirlenen alanlardaki yatırımlara boyutuna göre, vergi indiriminden sigorta primi desteğine, faiz veya kâr payı katkısından yatırım yeri tahsisi ve gelir vergisi muafiyetine kadar çeşitli destekler sunulacak.

301 MİLYON TL'YE KADAR

Yapılacak her yatırım için 301 milyon liraya kadar nakdi destek ve yatırımın yüzde 50'si kadar vergi indirimi sağlanması öngörülüyor. Başvurular, 15 Mayıs'a kadar "https://yerelkalkinmahamlesi.sanayi. gov.tr" internet adresi üzerinden gerçekleştirilebilecek. Programa göre mega şehir İstanbul'da girişimcilik ekosistemini destekleyecek büyük ölçekli ortak hizmet alanları, dikey ve akıllı tarım uygulamaları, kültür endüstrilerine yönelik yatırımlarla tasarım ve döngüsel üretim odaklı atölye projeleri öncelikli olarak desteklenecek. Programla Marmara Bölgesi'nin üretim, teknoloji ve ihracat kapasitesinin artırılması, iller arası gelişmişlik farklarının azaltılması ve sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi amaçlanıyor. Böylece, bölgedeki diğer illerin İstanbul'un kalkınma yolundaki öncülüğüne eşlik etmeleri hedefleniyor.





HANGİ İLDE NE ÜRETİMİ DESTEKLENECEK?

İSTANBUL: Girişimcilik ekosistemini destekleyecek büyük ölçekli ortak hizmet alanları, dikey ve akıllı tarım uygulamaları, kültür endüstrilerine yönelik yatırımlar, tasarım ve döngüsel üretim odaklı atölye projeleri.

BURSA: Havacılık ve savunma sanayisine yönelik alt sistem bileşenleri üretimi, yüksek katma değerli kauçuk ürünler, taşıt soğutma sistemi parçaları, teknik tekstil üretimi.

ÇANAKKALE: Ağaç ve orman ürünlerinden katma değerli üretim, asgari 2 bin küçükbaş entegre süt hayvancılığı, yeşil hidrojen, zeytin ve atıklarından yenilikçi ürün geliştirme.

KOCAELİ: Yüksek nitelikli elektrikli ve piroteknik cihaz üretimi, raylı sistemlere yönelik elastomer bazlı ürünler, su geri kazanım teknolojileri ile deprem dayanımına yönelik yüksek teknoloji ürünleri ve test altyapıları.

SAKARYA: Akıllı ölçüm sistemleri, araçlara yönelik sanitasyon teknolojileri, tarımsal ürün ve atıklardan katma değerli üretim ile endüstriyel gıda işleme makineleri üretimi.

BALIKESİR: Asgari 20 dekar entegre jeotermal sera yatırımları, entegre kırmızı et işleme tesisleri, termal turizm, zeytinyağı lisanslı depoculuk projeleri.

TEKİRDAĞ: Motorlu taşıt aksam ve parçaları, savunma ve sivil havacılık, tekstil makineleri ve tıbbi cihaz üretimi.

YALOVA: Deniz araçları kritik parçalarının üretimi, tarımsal ürünlerden katma değerli üretim, sera malzemeleri ile termal kaynaklara dayalı konaklama ve sağlık yatırımları.

BİLECİK: Asgari 1000 küçükbaş hayvancılık, mermer atıklarının değerlendirilmesi, tarımsal ürünlerden katma değerli üretim.

KIRKLARELİ: Asgari 500 büyükbaş entegre hayvancılık, orman ürünleri ve modüler mobilya üretimi, üzüm ve yan ürünlerinden katma değerli üretim, endüstriyel süt yatırımı.

EDİRNE: Asgari 500 büyükbaş hayvancılık yatırımları, akıllı tarım teknolojileri, izolasyon malzemeleri üretimi ile tahıl ürünlerinden yüksek katma değerli üretim projeleri.