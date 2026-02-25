Marmaray’da iftar saati düzenlemesi: Ek seferler eklendi

Marmaray'da iftar saatlerinde artan yolcu talebine çözüm sağlamak amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından ek seferler getirildiği açıklandı.
Bakanlığın NSosyal hesabındaki paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"Ramazan ayı boyunca iftar saatlerinde artan yolcu talebine çözüm sağlamak amacıyla Marmaray hattında ilave tren seferleri planlanmıştır.
Ek seferler, saat 17.42'de Maltepe'den Halkalı'ya, saat 18.10'da Söğütlüçeşme'den Halkalı'ya, saat 17.42'de Halkalı'dan Pendik'e ve saat 18.05'te Yenikapı'dan Pendik'e olacak şekilde düzenlenmiştir."