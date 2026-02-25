Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Marmaray'da iftar saati düzenlemesi: Ek seferler eklendi
Giriş Tarihi: 25.02.2026 17:45 Son Güncelleme: 25.02.2026 18:12

Marmaray'da iftar saati düzenlemesi: Ek seferler eklendi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, iftar saatlerinde artan talebe çözüm sağlamak amacıyla Marmaray hattında ilave tren seferleri eklendiği bildirildi.

Marmaray’da iftar saati düzenlemesi: Ek seferler eklendi
  • ABONE OL

Marmaray'da iftar saatlerinde artan yolcu talebine çözüm sağlamak amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından ek seferler getirildiği açıklandı.

Bakanlığın NSosyal hesabındaki paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Ramazan ayı boyunca iftar saatlerinde artan yolcu talebine çözüm sağlamak amacıyla Marmaray hattında ilave tren seferleri planlanmıştır.

Ek seferler, saat 17.42'de Maltepe'den Halkalı'ya, saat 18.10'da Söğütlüçeşme'den Halkalı'ya, saat 17.42'de Halkalı'dan Pendik'e ve saat 18.05'te Yenikapı'dan Pendik'e olacak şekilde düzenlenmiştir."

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Marmaray'da iftar saati düzenlemesi: Ek seferler eklendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz