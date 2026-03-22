Giriş Tarihi: 22.03.2026 12:49

Marmaris'te turizm sezonu açıldı! İlk turist kafilesi gelmeye başladı

Muğla’nın Marmaris ilçesine 2026 turizm sezonunun ilk turist kafilesi çiçeklerle karşılanarak sezonun açılışı renkli bir şekilde yapıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesine gelen, 2026 turizm sezonunun ilk turist kafilesi çiçeklerle karşılandı.

İLK KAFİLE İNGİLTERE'DEN GELDİ

İngiltere'den gelen turist grubu için otel girişinde özel bir karşılama töreni düzenlendi. Bölge otel işletmecileri turistleri çiçeklerle karşılayarak yeni sezondan umutlu olduklarını belirtti.

2026 YAZ SEZONUNDAN BEKLENTİLER YÜKSEK

2026 yaz sezonunun 2025 yılına göre çok daha verimli geçmesini bekleyen işletmeciler turistlere Türk misafirperverliğini her zamanki gibi en iyi şekilde göstermek istediklerini belirtti.

İLÇEDE HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Turizm sezonunun başlamasıyla birlikte Marmaris'teki konaklama tesisleri ve çarşı esnafı da hazırlıklarını tamamladı. İlçedeki tüm tesisler ve işletmeler, turistlere hizmet vermek için kapılarını açtı ve yeni sezonun hayırlı ve bereketli geçmesi temenni edildi.

