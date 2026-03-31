Mart ayı doğum yardımı ödemeleri hesaplarda

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, mart ayı doğum yardımı ödemelerinin annelerin hesaplarına yatırıldığını bildirdi. Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, 2025 Aile Yılı kapsamında doğum yardımı miktarının güncellendiğini, 1 Ocak 2025 itibarıyla doğan ilk çocuğa 5 bin lira tutarında tek seferlik, ikinci çocuğa aylık 1500 lira, üç ve sonraki çocuklar için aylık 5 bin lira destek verildiğini anımsatarak, iki, üç ve üzeri 549 bin 167 çocuk için düzenli ödeme yapıldığını belirtti. Göktaş, "Bugüne kadar doğum yardımından faydalanan toplam 923 bin 64 annenin hesabına 13.9 milyar liralık ödeme gerçekleştirdik" dedi. Göktaş, ödemelerin çocuklar 5 yaşını tamamlayana kadar devam edeceğini kaydetti.

