Mart ayı tarım üretici fiyatları belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin Tarım üretici fiyat endeksi (ÜFE) verilerini açıkladı.

Buna göre endeks, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 3,85, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 12,88, geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 36,09 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 39,25 artış gösterdi.

Sektörlerde bir önceki aya göre değişime bakıldığında;

tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 4,06 artış,

ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,79 artış,

balık ve diğer balıkçılık ürünleri, su ürünleri, balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 0,1 azalış oldu.