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Giriş Tarihi: 16.4.2024 10:02 Son Güncelleme: 16.4.2024 10:08

Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı’nda 29 bin 680 yolcuya hizmet verildi

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı’nın 2024 yılı Mart ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

HASAN ÇAKMAK HASAN ÇAKMAK
Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı’nda 29 bin 680 yolcuya hizmet verildi

T.C Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nın 2024 yılı Şubat ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda mart ayında, iç hat yolcu trafiğinde 29 bin 680 yolcuya hizmet verildi.

Mart ayında Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 255, dış hatlarda 1 olmak üzere toplamda 256'ya ulaştı. Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanında 29 bin 680 yolcuya hizmet verilirken Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise mart ayında toplamda 207 ton oldu. 3 aylık (ocak-mart) dönemde ise Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda yolcu trafiği 90.813, uçak trafiği 720, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 698 ton olarak gerçekleşti.

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Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı’nda 29 bin 680 yolcuya hizmet verildi
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