Martta sattıklarının iki katını nisanda geri aldılar

ABD ve İsrail'in İran'a saldırısının etkisiyle mart ayında yüzde 6.7 düşen Borsa İstanbul, nisan ayını rekorlarla tamamlarken, yabancı yatırımcının ilgisi de katlanarak büyüyor. Mart ayında 623.3 milyon dolarlık satış yapan yabancılar, nisanda bu tutarın iki katına yakın net alıma imza atarken, borsa alternatif yatırım araçlarına da getiri farkı attı.

REKORLAR NİSAN AYINDA YENİLENDİ



Nisan ayında, BIST 30 endeksi 16.601 puanla, BIST 100 endeksi de 14.442 puanla tüm zamanların en yüksek aylık kapanışını gerçekleştirdi. Görülen en yüksek seviye rekorunu BIST 30 endeksi 16.822 puana, BIST 100 endeksi de 14.621 puana çıkardı. Söz konusu dönemde, BIST 30 endeksi yüzde 14.35, BIST 100 endeksi de yüzde 12.91 artarak dünya genelinde en fazla değer kazanan borsa endeksleri arasında ilk 10'a girdi.

RAKİPLERE GETİRİDE FARK ATTI

Geçen ay BIST 30 endeksi yatırımcısına dolar bazında yüzde 12.46, BIST 100 endeksi yüzde 11.05 kazandırdı. Nisan ayında yatırımcısına en yüksek getiriyi sağlayan da Borsa İstanbul oldu. Endeksin yüzde 12.91 yükseldiği nisan ayında TL mevduat yüzde 3.60, euro yüzde 3.21, dolar yüzde 1.70, gram altın yüzde 0.07 prim yapabildi.

1 YILDA YÜZDE 59 YÜKSELİŞ



Borsada geçen ay en fazla yükselen endeks yüzde 41 ile finansal kiralama endeksi olurken, en fazla düşüş yüzde 22.8 ile aracı kurum sektöründe yaşandı. Borsada endeksin yüzde 28.5 yükseldiği yıl başından bu yana ise spor endeksi yüzde 4 ile en fazla gerileyen sektör olurken, finansal kiralama endeksindeki artış yüzde 293'e ulaştı. Borsada endeks son 1 yılda yüzde 59 yükselirken, bu dönemde en fazla kayıp yüzde 27 ile yine spor endeksinde görüldü. Son 1 yılda finansal kiralama endeksi yüzde 800, aracı kurum endeksi yüzde 197, halka arz endeksi ise yüzde 183 prim yaptı.

YABANCIDAN HIZLI DÖNÜŞ

Borsada ocakta 1 milyar 993 milyon dolarlık, şubatta ise 864.3 milyon dolarlık net alıma imza atan yabancı yatırımcılar, Ortadoğu'daki savaşın etkisiyle martta 623.3 milyon dolarlık net satış gerçekleştirdi. Ekonomi yönetiminin attığı adımların savaşın etkisini minimize ettiği nisan ayında ise yabancılar 1 milyar 120 milyon dolarlık hisse alımı yaptı. Böylece yabancılar martta sattıklarının iki katına yakın hisse alımı gerçekleştirmiş oldu. Yabancılar nisanda ayrıca 365 milyon dolarlık tahvil alımı yaptı. Yabancıların ilk 4 aydaki toplam alımları 3 milyar 354 milyon dolara ulaştı.

RİSK İŞTAHI TEKRAR CANLANDI



ABD-İran hattında artan diplomatik temaslar ve barış ihtimalinin güçlenmesi, piyasalarda risk algısını destekliyor. Piyasaların her olumlu gelişmeyi fiyatlama arzusu risk iştahının yeniden canlanmasına katkı verdi. Ekonomi yönetiminin savaşın etkilerini engellemek üzere aldığı önlemlerin yanı sıra esnek ve proaktif yaklaşımın benimseneceğine yönelik mesajlar da Türkiye'nin bölgedeki güçlü duruşunu pekiştirdi.

TÜRK LİRASI VARLIKLARA GÜÇLÜ İLGİ



Bu süreçte, petrol fiyatlarındaki sert yükselişler ve dolardaki güçlenme küresel çapta enflasyon korkularını artırmasına karşın, güçlü rezerv yönetimi ve olası döviz risklerini sınırlayan hamleler TL varlıklara yönelik talebin zayıflamasının önüne geçti. Teknik olarak BIST 100 endeksinin 13 bin puanın üzerine çıkması da endeksteki yükselişleri hızlandırırken, endeksin 13.400 seviyesinin üzerine geçmesi temkinli iyimserlikten daha cesur bir iyimserliğe doğru değişim sağlanmasına neden oldu.



TL MEVDUAT REKOR KIRDI

Savaşın etkisiyle dövize ilginin arttığı mart ayının ardından nisanda yatırımcıların TL'ye dönüşü hızlandı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun günlük verilerine göre TL mevduatın büyüklüğü 28 Nisan itibarıyla 17 trilyon 719 milyar lira ile tarihin en yüksek seviyesine çıktı. 29.4 trilyon liraya ulaşan toplam mevduatta TL'nin payı yüzde 60'a yükseldi. TL mevduatta 10 Nisan'daki 16.6 trilyon liralık rakama göre 17 gündeki artış 1.1 trilyon liraya ulaştı. Öte yandan BDDK'nın haftalık verilerine göre kur korumalı mevduatın büyüklüğü de 24 Nisan'da 1 milyar 453 milyon liraya indi. Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 0.01'ini oluşturdu.