MASAK’tan 4 ödeme kuruluşuna 634 milyon TL ceza

Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, bazı çevreler tarafından dile getirilen "Türkiye kara para ağına sürükleniyor" iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, POS cihazlarının suç gelirlerinin aklanmasında bir araç olarak kullanılmasının önlenmesi amacıyla sıkı tedbirler getirildiği anımsatılarak, "Ödeme kuruluşlarınca POS verilirken daha sıkı kimlik tespiti yapılması zorunluluğu getirilmiştir" denildi. Ödeme ve elektronik para kuruluşları tarafından sağlanan bazı ödeme araçlarının kullanımının, kartın fiziken bulunduğu yerler veya güven damgası alan internet siteleri dışında yasaklandığı belirtilerek, 2023'te gerçekleşen işlemlere ilişkin 19 farklı ödeme ve elektronik para kuruluşuna 663 milyon TL, 2024'te ise 4 farklı ödeme ve elektronik para kuruluşuna 634 milyon TL idari para cezası uygulandığı vurgulandı. Yabancı kartların yoğun biçimde kullanıldığı POS cihazları ve bu cihazların teminine aracılık eden finansal kuruluşların da tespit edildiği belirtilerek, "2024 sonrasında bu yönde kart kullanımının bankacılık sektöründe belirgin biçimde azaldığı gözlemlenmiştir" açıklaması yapıldı.