Masrafsız bankacılıkta öncü adım: ING’de sonsuza kadar masraf yok

ALPER GÖKGÖZ: MASRAFSIZ BANKACILIĞI MÜŞTERİLERİMİZ İÇİN YENİ STANDART HALİNE GETİRİYORUZ.

Global ve köklü bir banka olmanın gücünü teknoloji ile birleştirerek sektörde öncü adımlar attıklarını vurgulayan ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, "Masrafsız ve zahmetsiz bankacılığı stratejimizin merkezinde konumlandırıyoruz. Müşterilerimizin hayatlarında istediklerini yapabilmeleri için onları güçlendiren bir banka olarak dijitalleşmenin sunduğu imkânlarla müşterilerimize doğrudan fayda üretmeye odaklanıyoruz. Bu vizyonla, bankacılığı görünmez, müşterilerimizi özgür kılmak için EFT, havale ve FAST işlemlerini ömür boyu ücretsiz sunarak masrafsız bankacılık yaklaşımımızda önemli bir adım atmıştık. Kredi kartlarının günlük hayatın önemli bir parçası haline geldiği bu dönemde, bu adımı daha da ileriye taşıyarak kredi kart aidatını da kaldırdık; artık ING'de sonsuza kadar masraf yok. Türkiye'de her gün 17 milyondan fazla dijitalden bireysel para transferi işlemi yapılıyor, aynı zamanda 140 milyon kredi kartı ve 40 milyondan fazla tekil kredi kartı kullanıcısı bulunuyor. Bu görünmez maliyetleri ortadan kaldırarak müşterilerimizi masraf derdinden kurtarıyoruz. Bu yaklaşımla günlük bankacılık işlemlerinde masrafsız bankacılığı müşterilerimiz için yeni standart haline getiriyoruz. Bankacılığı daha sade, zahmetsiz ve masrafsız hale getiren yenilikçi çözümler geliştirmeye devam edeceğiz" diye aktardı.

