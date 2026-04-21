Mavi tıklı vurgun

Bir dönem sosyal medyada "güvenin simgesi" olarak görülen mavi tik, şimdi dijital dolandırıcıların en etkili silahına dönüştü. Özellikle X platformunda ücretli abonelikle alınabilen mavi tik işareti, milyonlarca kullanıcı için hâlâ "resmî, doğrulanmış ve güvenilir hesap" anlamı taşıyor. Ancak bu algı, son dönemde sahte haber siteleri, taklit medya hesapları, uydurma devlet destekleri ve kişisel veri tuzakları için adeta altın değerinde bir fırsata dönüştü. Kullanıcılar mavi tikli hesaplara güvenerek tıklıyor, ardından kendilerini dolandırıcılık ağlarının içinde buluyor.

TUZAĞIN MERKEZİ OLDU

Gönderilen örneklerde mavi tikli hesaplar üzerinden Türkiye'nin köklü medya kuruluşlarının logoları kullanılıyor, Cumhurbaşkanı adına sahte vaatler paylaşılıyor ve kullanıcılar kısa linklerle farklı adreslere yönlendiriliyor. Yani artık dolandırıcılık sadece sahte hesaplarla değil, "satın alınmış güven" üzerinden yürütülüyor. Eski Twitter döneminde mavi tik; gazeteciler, siyasetçiler, kamu kurumları ve tanınmış isimler için kimlik doğrulama işaretiydi. Ancak Elon Musk sonrası platformun X markasına dönüşmesiyle sistem kökten değişti. Bugün mavi tik büyük ölçüde ücretli Premium aboneliğin bir parçası haline geldi.

Sonuç olarak ekranda aynı rozet görünse de, arka planda aynı güvenlik mekanizması kalmadı. Gerçek bir gazeteci hesabı ile sahte yatırım vaadi sunan bir hesap aynı rozeti taşıyabiliyor. Bu da kullanıcı açısından büyük kafa karışıklığı yaratıyor. Avrupa Komisyonu, 5 Aralık 2025'te X platformuna 120 milyon euro ceza kesti. Bu yaptırım, Avrupa Birliği'nin Dijital Hizmetler Yasası kapsamındaki ilk büyük cezalarından biri olarak kayıtlara geçti.

AVRUPA BİRLİĞİ CEZA KESTİ

Komisyon açıklamasında en dikkat çeken başlıklardan biri mavi tik sistemi oldu. Yetkililer, sistemin "doğrulanmış hesap" izlenimi yarattığını, ancak gerçekte ödeme yapan herkesin bu rozeti alabildiğini belirtti. Böylece kullanıcıların yanıltıldığı ve taklit hesap riskinin büyüdüğü vurgulandı.

TÜRKİYE'DE CEZA GELECEK Mİ?

Türkiye'de ekonomik destek, kredi, yatırım fırsatı ve devlet yardımı başlıkları geniş kitlelerin ilgisini çekiyor. Bu nedenle sahte kampanyalar daha hızlı yayılıyor. Üstelik birçok kullanıcı mavi tiki hâlâ eski dönem anlamıyla yorumluyor: "Bu hesap gerçek." Dolandırıcılar da tam olarak bu psikolojiyi hedef alıyor. Sahte haber dili, tanınmış marka logosu ve mavi tik birleşince ikna gücü katlanıyor. Avrupa Birliği'nin verdiği ceza yalnızca bir platforma kesilmiş para cezası değil; dijital çağda güvenin suistimal edilmesine karşı verilmiş güçlü bir mesaj niteliği taşıyor. Türkiye'de de büyük cezaların kesilebileceği iddia ediliyor.

YENİ NESİL DOLANDIRICILIK NASIL İŞLİYOR?

Uzmanlara göre sistem üç adımda ilerliyor:

İlk olarak kullanıcıya tanıdık bir marka gösteriliyor. Gazete logosu, televizyon kanalı ismi ya da resmî kurum havası taşıyan tasarımlar kullanılıyor.

İkinci aşamada mavi tik devreye giriyor. Kullanıcı bunun güvenilir ve doğrulanmış hesap olduğunu düşünüyor.

Üçüncü aşamada ise sansasyonel başlık geliyor: "Devlet destek dağıtıyor", "Ünlü isim yatırım sırrını açıkladı", "Herkese ödeme yapılacak" gibi içeriklerle tıklama alınıyor.

Ardından kullanıcı farklı sitelere yönlendirilerek telefon numarası, kimlik bilgisi, IBAN, kart bilgisi ya da yatırım adı altında para talebiyle karşılaşıyor. Hatta telefonuna inen virüsle bir anda tüm bilgilerini kaybedebiliyor.