Mavi vatanın ihracat gücü büyüyor

Türkiye'nin su ürünleri sektörü küresel pazarlardaki yükselişini sürdürüyor. Ticaret Bakanlığı
verilerine göre geçen yıl 133 ülkeye gerçekleştirilen su ürünleri ihracatı 2,2 milyar doların üzerine çıkarak sektör tarihinin en yüksek seviyelerinden birine ulaştı. Küresel su ürünleri ihracatının 2025 yılında yaklaşık yüzde 7 büyüyerek 186 milyar dolara ulaştığına işaret edilen açıklamada, Türkiye'nin aynı dönemde dünya ortalamasının üzerinde performans gösterdiği vurgulandı. Verilere göre Türkiye'nin su ürünleri ihracatı son dört yılda yaklaşık yüzde 64 artış kaydetti. 2021 yılında 1,38 milyar dolar seviyesinde bulunan ihracat hacmi, geçen yıl 2,2 milyar doların üzerine çıktı.