Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Mayıs ayı enflasyon beklentisi belli oldu
Giriş Tarihi: 1.06.2026 16:08

Mayıs ayı enflasyon beklentisi belli oldu

Ekonomistlerin 5 Haziran Cuma günü açıklanacak mayıs ayı enflasyon oranlarına yönelik beklentileri belli oldu.

AA
Mayıs ayı enflasyon beklentisi belli oldu
  • ABONE OL

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) mayısta yüzde 1,65 artacağını tahmin etti.

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 5 Haziran Cuma günü açıklanacak mayıs ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

MAYIS ENFLASYONU NE KADAR OLACAK?

Ankete katılan ekonomistlerin mayısta aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,65 oldu. Ekonomistlerin mayıs ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,20 ile yüzde 2,35 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,65) nisanda yüzde 32,37 olan yıllık enflasyonun mayısta yüzde 32,53'e çıkacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 29,40 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, nisan ayında yüzde 4,18 artış göstermişti.

2026 yılı aylar itibarıyla ekonomistlerin enflasyon beklentileri ve gerçekleşmeler şöyle:

Tarih Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi (Yüzde) Aylık Beklenti (Yüzde) Gerçekleşme (Yüzde)
Ocak 23,73 4,21 4,84
Şubat 24,16 2,87 2,96
Mart 25,91 2,40 1,94
Nisan 28,16 3,19 4,18
Mayıs 29,40 1,65

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ #TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU #AA FİNANS #TÜFE

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Mayıs ayı enflasyon beklentisi belli oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA