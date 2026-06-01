Mayıs ayı enflasyon beklentisi belli oldu

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) mayısta yüzde 1,65 artacağını tahmin etti.

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 5 Haziran Cuma günü açıklanacak mayıs ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

MAYIS ENFLASYONU NE KADAR OLACAK?

Ankete katılan ekonomistlerin mayısta aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,65 oldu. Ekonomistlerin mayıs ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,20 ile yüzde 2,35 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,65) nisanda yüzde 32,37 olan yıllık enflasyonun mayısta yüzde 32,53'e çıkacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 29,40 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, nisan ayında yüzde 4,18 artış göstermişti.

2026 yılı aylar itibarıyla ekonomistlerin enflasyon beklentileri ve gerçekleşmeler şöyle:

Tarih Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi (Yüzde) Aylık Beklenti (Yüzde) Gerçekleşme (Yüzde) Ocak 23,73 4,21 4,84 Şubat 24,16 2,87 2,96 Mart 25,91 2,40 1,94 Nisan 28,16 3,19 4,18 Mayıs 29,40 1,65

