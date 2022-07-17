MEB’in ÖBA üzerindeki eğitimlerine 6 milyondan fazla katılım oldu

Öğretmenlerin mesleki gelişimlerini desteklemek amacıyla Aralık 2021'de geliştirme çalışmaları başlatılan ÖBA, 24 Ocak 2022 tarihinde devreye alındı. Öğretmenlerin mesleki gelişim eğitimlerini yapabilecekleri ve içeriklere ulaşabilecekleri Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA), onların kişisel ve mesleki gelişimlerini çok boyutlu desteklemek amacıyla kuruldu. www.oba.gov.tr adresinden sunulan ÖBA'ya MEBBİS veya e-Devlet şifresi ile giriş yapılabiliyor.

ÖBA'da sunulan hizmetlere ilişkin bir değerlendirmede bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Öğretmenlerin mesleki gelişimlerini desteklemek amacıyla kurulan Öğretmen Bilişim Ağı üzerinden yüzden fazla eğitim yayımlandı. ÖBA üzerinden açılan eğitimlere, kurulduğu tarihten bu yana 6 milyon 111 bin 158 katılım sağlandı. Öğretmenlerimizin 944 bin 763'ü ÖBA'dan açılan eğitimlerden en az birini başarıyla tamamladı" dedi.

ÖBA'nın, öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak eğitimleri alabilmelerinin yanı sıra okul düzeyindeki ihtiyaçları karşılayacak özellikte planlandığını belirten Özer, şunları söyledi:

"ÖBA platformunda, uygulamaya dönük mesleki gelişim çalışmalarını içeren ve öğretmenler arası iş birliğinin artırılarak okulların gelişiminin desteklenmesini hedefleyen Mesleki Gelişim Toplulukları programları yer alıyor. Ayrıca, başarıları veya nitelikli uygulamalarıyla ön plana çıkan eğitim kurumlarının sahip olduğu tecrübe ve bilginin diğer eğitim kurumları ile paylaşılması amacı da güdüldü. Bu çerçevede Öğretmen - Yönetici Hareketlilik Programları oluşturuldu. Bütün paydaşların bunlardan yararlanmalarına imkan sunuldu."

Bunların yanı sıra ÖBA'da senkron eğitim yapılabilmesi için gerekli altyapının da bulunduğunu dile getiren Özer, "ÖBA'da ayrıca 'Kütüphane' alanı da bulunuyor, burada çok sayıda içerik sunuluyor. ÖBA'nın Android ve iOS uygulamaları da hazırlandı" diye konuştu.